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сегодня, 14:11 3

Банки предупреждают: выпуск новых карт и их обслуживание может стать платным

Банки предупреждают: выпуск новых карт и их обслуживание может стать платным
Фото: pixabay.com

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра. Это может произойти, если ЦБ сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1 %. Из-за ограничения тарифов банки могут потерять порядка 10–15 миллиардов рублей.

Об этом говорится в письме, которое Ассоциация банков России направила в правительство. В самих банках «Известиям» подтвердили, что субсидировать услуги и сервисы, по всей видимости, вскоре придется за счет клиентов. Однако ограничение комиссий за эквайринг носит временный характер, обнадежили в ЦБ.

Кредитные организации попросили правительство не применять административное регулирование к комиссиям за прием платежей (эквайринг) в качестве антикризисной меры. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в кабмин (есть в распоряжении издания).

В марте ЦБ впервые воспользовался правом ограничить эквайринговые комиссии на время пандемии коронавируса. На уровне 1 % они были установлены для онлайн-покупок с 15 апреля по 30 сентября, а для медицинских услуг — с 1 июня по 30 сентября. Ограничения эквайринговых комиссий приведут к потерям порядка 10–15 миллиардов рублей за весь период их действия, оценили в АБР. Это направление бизнеса придется субсидировать из других сфер, предупредили в ассоциации.

«Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру. А также сократить или отменить программы лояльности. Сегодня эти расходы субсидируются за счет межбанковских комиссий», — говорится в письме. Оценок, на сколько может подорожать клиентский сервис в банках, пока нет.

В документе подчеркивается, что кредитным организациям также может стать невыгодным обслуживать торговые точки с оборотом менее 12 миллионов рублей безналичных платежей в год, а расходы на обеспечение работы терминалов придется переложить на бизнес. Тогда прием карт подорожает минимум на 3–5 % в год.

«Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около 6 тысяч. ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей», — считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

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#финансы

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Комментарии
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  • Rick1979

    Rick1979
    1 час назад

    Ага, еще наличку осталось отменить и будет совсем "хорошо". Сейчас есть альтернатива - не хочешь платить комиссии банку - плати наличными в кассу продавца и т.д., а есть лишние деньги - плати комиссии, но если останется только безналичный вариант оплаты, а за каждый платеж будут брать комиссии, вот тогда да, будет накладно для личного бюджета.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    52 минуты назад

    Давно платно уже

  • Мозг

    Мозг
    51 минута назад

    Пусть платят наличкой и нафиг эти карты...

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