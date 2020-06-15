Дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 16 июня

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16 июня в отдельных районах Амурской области ночью пройдут небольшие дожди. В утренние часы местами туман и дымка. Ветер с востока, северо-востока разгонится до 4-9 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 9...14, местами по северу – до плюс 2...7.

Днем дожди и грозы ожидаются на юге и местами на севере области, в отдельных районах они будут сильными. Подует северо-восточный, северный умеренный ветер, при грозе – с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит 18...23, в осадках – около плюс 15.

В Благовещенске ночью без осадков, днем пойдет дождь. Северный, северо-западный ветер – слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит 13...15, днем – 20...22 градуса тепла, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.