Народная смекалка: благовещенцы вскрывают люки, чтобы избавиться от дождевой воды на улицах
В Благовещенске участились случаи, когда горожане самовольно открывают канализационные люки. Делать это категорически запрещено, предупреждают в АКС. Предположительно, таким образом люди пытаются избавиться от последствий мощных ливней.
«Зачем они это делают, неизвестно. Возможно, таким способом решают проблему затопленных дворов. Но профессионально заявляю, что таким способом они только усложнят себе жизнь и причинят неудобства другим жителям. В открытый колодец могут попасть мусор, вода после дождя и прочие предметы засоряющие коллекторы, что приводит к различным аварийным ситуациям на сетях. В случае необходимости проведения работ на таком участке придется сначала извлекать мусор и откачивать воду, что увеличит сроки устранения дефектов. Помимо этого, следует отметить, что канализационная сеть не рассчитана на прием дополнительных объемов дождевой воды», – рассказал директор по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС» Михаил Пищик.
Кроме того, открытый колодец может привести к трагедии. Из-за отсутствия предупреждающих знаков и ограждений прохожие могут провалиться, получить травмы.
«Подобными действиями, помимо всего прочего, горожане нарушают требования нормативно-правовых актов – Правила благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска, Правила холодного водоснабжения и водоотведения и ряд других нормативных документов, нарушение которых влечет за собой административную ответственность», – сообщили в пресс-службе АКС.
Там также напомнили, что Амурские коммунальные системы не занимаются откачкой дождевой воды во дворах многоквартирных домов и в частном секторе. Для решения подобных вопросов необходимо обращаться в свою управляющую компанию, Единую дежурную диспетчерскую службу или в управление ЖКХ.
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