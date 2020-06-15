Народная смекалка: благовещенцы вскрывают люки, чтобы избавиться от дождевой воды на улицах

Фото: пресс-служба АКС

«Зачем они это делают, неизвестно. Возможно, таким способом решают проблему затопленных дворов. Но профессионально заявляю, что таким способом они только усложнят себе жизнь и причинят неудобства другим жителям. В открытый колодец могут попасть мусор, вода после дождя и прочие предметы засоряющие коллекторы, что приводит к различным аварийным ситуациям на сетях. В случае необходимости проведения работ на таком участке придется сначала извлекать мусор и откачивать воду, что увеличит сроки устранения дефектов. Помимо этого, следует отметить, что канализационная сеть не рассчитана на прием дополнительных объемов дождевой воды», – рассказал директор по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС» Михаил Пищик.

Кроме того, открытый колодец может привести к трагедии. Из-за отсутствия предупреждающих знаков и ограждений прохожие могут провалиться, получить травмы.

«Подобными действиями, помимо всего прочего, горожане нарушают требования нормативно-правовых актов – Правила благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска, Правила холодного водоснабжения и водоотведения и ряд других нормативных документов, нарушение которых влечет за собой административную ответственность», – сообщили в пресс-службе АКС.

Там также напомнили, что Амурские коммунальные системы не занимаются откачкой дождевой воды во дворах многоквартирных домов и в частном секторе. Для решения подобных вопросов необходимо обращаться в свою управляющую компанию, Единую дежурную диспетчерскую службу или в управление ЖКХ.