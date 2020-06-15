Томографы и аппараты ИВЛ для Амурского ГПЗ доставили в регион

Фото: правительство Амурской области

Медицинское оборудование, предназначенное для Амурского ГПЗ и горбольницы Свободного, доставлено в Амурскую область. В минувшие выходные в регион специальным бортом привезли компьютерные томографы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и другую медицинскую технику.

Работа по строительству, переоборудованию и обустройству специализированной медицинской инфраструктуры, предназначенной для эффективной профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, началась на АГПЗ весной. Поступившее оборудование будет смонтировано в Свободненской городской больнице и на двух главных лечебных площадках проекта АГПЗ: в провизорном госпитале (около 190 койко-мест в двух корпусах), который организован на базе бывшего военного госпиталя в Свободном и в новых помещениях строящегося эвако-сортировочного инфекционного госпиталя на территории Амурского ГПЗ (88 коек).

Планируется, что после окончания эпидемии COVID-19, новый госпиталь будет работать как многопрофильный центр, сообщает амурское правительство.

На базе инфекционного госпиталя будут выполняться обследования с помощью компьютерного томографа, а также современной рентген-техники. Здесь же будет размещено клинико-лабораторное оборудование.

«Будет большой лабораторный центр, потому что очень важно контролировать лабораторные показатели инфекционных больных. В этом центре будет работать новейшее оборудование для обнаружения вирусов, в данном случае – вируса COVID-19, но мы не замыкаемся только на нём. Госпиталь сможет работать и после того, как эпидемиологическая ситуация по коронавирусу будет более спокойная. Он сможет работать с другими вирусами, другими инфекционными заболеваниями», – рассказал главный врач проекта Амурский ГПЗ, доктор медицинских наук, профессор Александр Гребенюк.

Помимо этого, на базе госпиталя будет оборудован анестезиологический центр, а также отделение функциональной диагностики, где пациентам будут выполнять кардиографию, оценивать функцию внешнего дыхания, использовать прочие техники оценки состояния организма человека.

«Это будет большой многопрофильный инфекционный госпиталь с палатами, аппаратами ИВЛ, концентраторами кислорода, оснащенный по последнему слову науки и техники. В этом госпитале будут работать высоквалифицированные специалисты, которых набирает компания "СОГАЗ Профмедицина". Будет достаточно большое количество врачей, среднего и младшего медицинского персонала, вспомогательного персонала. Здесь будут работать врачи-терапевты, инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, специалисты по лучевой диагностике», – добавил Александр Гребенюк.

По планам, новый инфекционный госпиталь Амурского ГПЗ, рассчитанный на 88 койко-мест, начнет работать в конце июня – начале июля.

В течение последних двух месяцев в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на проекте работают обсерваторы на 620 мест в вахтовых городках строителей, а также дополнительные обсерваторы в радиусе 200 километрлв от площадки ГПЗ. Завершены работы по обустройству бывшего военного госпиталя в Свободном.

Компании, участвующие в реализации проекта строительства Амурского ГПЗ, продолжают поставки эпидемиологических комбинезонов, одноразовых перчаток и защитных масок для медицинского персонала Благовещенска и Свободного.

В ближайшие дни в Свободный также будут доставлены современные автомобили скорой медицинской помощи.