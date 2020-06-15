Трехлетний ребенок выпал из окна в Ивановском районе

Трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа вечером 14 июня в Ивановке. С травмами ребенок доставлен в лечебное учреждение.

По предварительным данным, родители вышли в магазин, оставив сына под присмотром несовершеннолетней сестры. Мальчик забрался на подоконник и выпал из окна.

По факту падения несовершеннолетнего следственным отделом по Ивановскому району СУ СК Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте Следственного управления.

Следственные органы обращают внимание граждан о недопустимости оставления детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балконы и лоджии. Необходимо исключить возможность бесконтрольного попадания детей на подоконники, установить на оконные рамы и балконные двери блокирующих устройств, ограничивающих возможность их самостоятельного открытия детьми.