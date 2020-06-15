Светящиеся танцующие и гуляющие пары украсят сквер в Благовещенске

Фото: admblag.ru

В июне в Благовещенске начнутся электромонтажные работы в сквере Центра эстетического воспитания детей. Для подсветки зеленой зоны разработан уникальный проект. В сквере появится 21 светящаяся фигура. Это будут гуляющие и танцующие пары в костюмах 19 века. Дамы – в бальных платьях и в костюмах для прогулок, кавалеры – в сюртуках и цилиндрах.

«Это сложные, эксклюзивные фигуры. Они выполнены из металла с применением дюралайта. Фигуры мы изготавливаем сами, то есть аналогов нет нигде», – рассказал Павел Гранкин, генеральный директор компании, которая будет выполнять муниципальный контракт.

Всего подрядчик установит 8 танцующих пар и 7 прогуливающихся пар. Кроме дам и кавалеров, сквер украсят шесть каркасных светодиодных фигур в виде уличных светильников и канделябров.

Живая изгородь будет подсвечена 250 светодиодными светильниками и прожекторами. В результате сквер засияет желтым и голубым цветами. Завершить электромонтажные работы подрядчик планирует до 10 июля, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.