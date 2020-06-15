Первую партию средств индивидуальной защиты отправили в избиркомы Амурской области

Фото: pixabay.com

14 июня грузовик с медицинскими масками, защитными экранами, салфетками, одноразовыми халатами, антисептиками для рук, перчатками, дезинфицирующими средствами для обработки помещений, сигнальными лентами для обозначения безопасной дистанции и другими приспособлениями отправился на север области.

17 июня в труднодоступных и отдаленных местностях Приамурья стартует предварительное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Все участники должны быть максимально защищены. Каждому выдадут маску, перчатки и ручку. Члены комиссий получат на день несколько масок, пар перчаток, защитный экран, одноразовый халат, дезинфицирующие средства. Такие же меры предпримут и в день всероссийского голосования – 1 июля.

«Независимо от того, что голосование пройдет в период коронавирусной пандемии, амурчанам, как, думаю, и всем россиянам, гарантирована полная безопасность. Ведь что важнее всего в профилактике COVID-19 как и любой другой контагиозной инфекции? Отсутствие прямого тесного контакта. Для тех, кто придет на участки для голосования, организуют температурный контроль, выдачу средств индивидуальной защиты, а процедура регистрации голосующих будет максимально бесконтактной. Эти и другие меры санитарно-эпидемиологической безопасности помогут нам избежать заражения коронавирусной инфекцией. Я надеюсь, что в голосовании примет участие большинство амурчан», – подчеркнул важность принимаемых мер главный врач Благовещенской городской больницы, депутат Законодательного собрания Амурской области Александр Сучков.

Аналогичного мнения придерживается и член общественной палаты Приамурья Анна Бедник.

«Меры, принимаемые правительством, необходимы, они дадут возможность не бояться идти на голосование. Голосовать дома, если в этом есть необходимость. Предусмотрено все, с чем можно столкнуться в период голосования, просто всем необходимо набраться терпения и мудрости и проголосовать за самый главный документ страны», – уверена Анна Игнатьевна.

До 19 июня средствами индивидуальной защиты будут обеспечены все участковые избирательные комиссии области. А всего должно быть приобретено порядка 528 тысяч масок, около 502 тысяч перчаток, чуть более 28 тысяч халатов, 5 420 защитных экранов, свыше 24 тысяч литров кожных антисептиков.