Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:40 4

Первую партию средств индивидуальной защиты отправили в избиркомы Амурской области

Первую партию средств индивидуальной защиты отправили в избиркомы Амурской области
Фото: pixabay.com

14 июня грузовик с медицинскими масками, защитными экранами, салфетками, одноразовыми халатами, антисептиками для рук, перчатками, дезинфицирующими средствами для обработки помещений, сигнальными лентами для обозначения безопасной дистанции и другими приспособлениями отправился на север области.

17 июня в труднодоступных и отдаленных местностях Приамурья стартует предварительное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Все участники должны быть максимально защищены. Каждому выдадут маску, перчатки и ручку. Члены комиссий получат на день несколько масок, пар перчаток, защитный экран, одноразовый халат, дезинфицирующие средства. Такие же меры предпримут и в день всероссийского голосования – 1 июля.

«Независимо от того, что голосование пройдет в период коронавирусной пандемии, амурчанам, как, думаю, и всем россиянам, гарантирована полная безопасность. Ведь что важнее всего в профилактике COVID-19 как и любой другой контагиозной инфекции? Отсутствие прямого тесного контакта. Для тех, кто придет на участки для голосования, организуют температурный контроль, выдачу средств индивидуальной защиты, а процедура регистрации голосующих будет максимально бесконтактной. Эти и другие меры санитарно-эпидемиологической безопасности помогут нам избежать заражения коронавирусной инфекцией. Я надеюсь, что в голосовании примет участие большинство амурчан», – подчеркнул важность принимаемых мер главный врач Благовещенской городской больницы, депутат Законодательного собрания Амурской области Александр Сучков.

Аналогичного мнения придерживается и член общественной палаты Приамурья Анна Бедник.

«Меры, принимаемые правительством, необходимы, они дадут возможность не бояться идти на голосование. Голосовать дома, если в этом есть необходимость. Предусмотрено все, с чем можно столкнуться в период голосования, просто всем необходимо набраться терпения и мудрости и проголосовать за самый главный документ страны», – уверена Анна Игнатьевна.

До 19 июня средствами индивидуальной защиты будут обеспечены все участковые избирательные комиссии области. А всего должно быть приобретено порядка 528 тысяч масок, около 502 тысяч перчаток, чуть более 28 тысяч халатов, 5 420 защитных экранов, свыше 24 тысяч литров кожных антисептиков.

Просмотров всего: 218

#выборы #российская власть

распечатать


Власть 70

Владимир Путин убежден, что большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию
Власть 20

Пресс-секретарь Путина назвал своего шефа трудоголиком
Общество 6

В Амурской области школьники в этом году получат аттестаты без экзаменов
Коронавирус 1

На фоне пандемии коронавируса выросли пособия по безработице
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    маски безвозмездно-то есть даром-и ещё 16 лет Путина

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Как в былые времена, берешь хорошую книжку, а тебе в нагрузку какой-нибудь толмудик, тяжелый и партийный.

  • Кот в сапогах

    Кот в сапогах
    47 минут назад

    Еще 16 лет правления ПУ. Поколение ПУ))) Какой ужас. Все сделает, чтобы продлить свою власть. Обязательно проголосую ПРОТИВ этого беспредела.

  • Oldlord

    Oldlord
    8 секунд назад

    А графики посещения избирательных участков будут?

    А то как припрёмся все к восьми утра в первый же день! )))

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь