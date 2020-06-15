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сегодня, 11:23 11

В Приамурье отменена самоизоляция для граждан, прибывающих из других регионов РФ

В Приамурье отменена самоизоляция для граждан, прибывающих из других регионов РФ
Фото: pixabay.com

В Благовещенске принято решение о внесении ряда изменений в распоряжение губернатора Амурской области № 10-р. Обновленный документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих в Приамурье из других регионов России.

Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идет именно в Амурской области, регион приближается к достижению пика заболеваемости.

Самоизоляция по-прежнему будет необходима для граждан, приезжающих из-за рубежа. А кроме того – для жителей старше 65 лет и из групп риска (имеющих особые заболевания). Режим 14-дневного карантина также сохранится для вахтовых рабочих, прибывающих в Приамурье, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    ждём вторую тысячу больных

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Какие то странные послабления в период увеличения количества заражённых. И почему вахтовики на карантине, а другие нет. В общем бред какой то..

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    1 час назад

    Сознательный Гражданин

    Какие то странные послабления в период увеличения количества заражённых.



    Так обнуление же скоро, чему удивляться?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    С 6 июля начнётся ужесточение режима

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    а! (и махнули рукой, как в кино учили)...во все тяжкие и была не была!

    обидно только за пенсионеров, беременных, родивших и всех остальных, кому нервы треплют...

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Леди Бёрд

    Сознательный Гражданин

    Какие то странные послабления в период увеличения количества заражённых.



    Так обнуление же скоро, чему удивляться?



    Тоже забавно, можно и учет заболевших начать с 0. Прекрасный же повод!

  • копеечка

    копеечка
    59 минут назад

    Общее количество контактных лиц с заболевшими в регионе составило 2 198 человек (в Благовещенске – 822, в Свободном – 567). Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. А ведь живут они в разных районах Амурской области, есть и отдаленные села, попробуй каждый день туда помотаться с контролем.

    Правильно отменяют самоизоляцию. Уже 2 198 контактных лиц, сколько из них соблюдает самоизоляцию? Да и отпускной период наступил: домик в Испании, дача в Италии, курорты на Мальдивах простаивают. Все устали, хотят в отпуск, после отпуска они начнут контролировать с удвоенной силой.

  • V.M.

    V.M.
    56 минут назад

    А можно узнать обоснование принятия решение о внесении ряда изменений в распоряжение губернатора Амурской области № 10-р, если



    В Амурской области выявлено уже больше 1 000 случаев COVID (24) /



    Кто врет? Статистика, медики, специалисты, которые готовят документы для губернатора?

  • копеечка

    копеечка
    49 минут назад

    V.M.

    Так ясно же написано: Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идет именно в Амурской области, регион приближается к достижению пика заболеваемости.

    Для нас другие регионы уже не опасны, это мы для всех опасны. При посещение других регионов нас будут отлавливать.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    20 минут назад

    Скоро обнуление!

    Поэтому, как бы не развивались события, но надо голосующих выпустить на свободу.. Чтобы обнуление прошло в штатном режиме.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 минуты назад

    V.M. В Амурской области выявлено уже больше 1 000 случаев COVID

    А можно узнать обоснование



    Легко!



    Звонок сверху!



    Вася ведь всего лишь певец ртом исполнитель!



    Исполнитель воли лица, назначившего его на эту должность!



    Он, может быть, и хотел бы сделать правильно, но кто ему позволит?



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