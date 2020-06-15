В Приамурье отменена самоизоляция для граждан, прибывающих из других регионов РФ

В Благовещенске принято решение о внесении ряда изменений в распоряжение губернатора Амурской области № 10-р. Обновленный документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих в Приамурье из других регионов России.

Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идет именно в Амурской области, регион приближается к достижению пика заболеваемости.

Самоизоляция по-прежнему будет необходима для граждан, приезжающих из-за рубежа. А кроме того – для жителей старше 65 лет и из групп риска (имеющих особые заболевания). Режим 14-дневного карантина также сохранится для вахтовых рабочих, прибывающих в Приамурье, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.