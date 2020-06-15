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Благовещенку, заставляющую дочь целовать сожителя, будут судить

Благовещенку, заставляющую дочь целовать сожителя, будут судить
Фото: pixabay.com

Женщину, которая совершала психологическое насилие над своей дочерью, заставляя целовать сожителя, будут судить. Сейчас 8-летняя девочка находится с биологическим отцом. История, которая стала известна благодаря реакции соседей и вызвала общественный резонанс, произошла в одной из квартир дома № 5/3 на улице Нагорной в Благовещенске.

Как рассказала Амур.инфо уполномоченный по правам ребенка в Амурской области Наталья Третьякова, ребенок живет со своим отцом. А видео, которые стали причиной проверок полиции и органов профилактики, были сделаны, когда девочка ходила к маме в гости.

«Благодаря действиям тех, кто не остался равнодушным к этой ситуации, сотрудников органов профилактики, полиции, специалистам социального центра "Доброта" ребенок находится в безопасности. Девочка проживает с родным папой. Я думаю, что попала она туда в целях общения с мамой. С учетом того, что эта семья, а конкретно мать, уже попадала в поле зрения органов профилактики – ранее у них состоялся суд, определили место жительства ребенка с папой – в отношении матери будет предпринято соответствующее решение вплоть до лишения родительских прав. То есть соответствующая работа, которая была проведена ранее, не дала результатов, судя по этому случаю. Эта ситуация стоит на контроле у меня, у опеки и комиссии по делам несовершеннолетних», – сообщила Третьякова.

Она добавила, что нареканий по вопросам воспитания, содержания девочки в отношении биологического отца не поступало. Девочка учится в школе, в этом году она окончила первый класс.

Как рассказала соседка неблагополучной семьи, 14 июня на место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, соцслужба и другие. Именно эта девушка рассказала в социальных сетях о том, что над ребенком совершается психологическое насилие.

«Было очень много людей: и полиция, и опека, и сотрудники органа по правам детей. Нас опрашивали, соседей, узнавали, как мама относится к девочке. Девочки дома не было, она, наверное, была уже у отца. Была ее мать, трезвая или нет на этот момент, не знаю, я ее не видела. Полиция нам сказала, что в отношении нее будет суд по лишению родительских прав», – рассказала благовещенка.

В пресс-службе администрации Благовещенска ситуацию комментировать не стали и направили за комментарием в полицию. В ведомстве обещали предоставить информацию позже.

На сайте мэрии можно найти номера телефонов служб, которые могут оказать помощь, дать консультацию как детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, так и родителям, а также принять сигнал о проблемах, связанных с несовершеннолетними детьми.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    Правильно сделала девушка, которая заявила об этой ситуации. Другим урок может будет.

  • Людмила Сузун

    Людмила Сузун
    47 минут назад

    Здравствуйте, Ювенальная юстиция!

  • Myxira

    Myxira
    29 минут назад

    Жаль ребенка.

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