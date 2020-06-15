Обнаружены вредные свойства салата из огурцов и помидоров

Салат из огурцов и помидоров не несет в себе никакой пользы. Люди заблуждаются, смешивая овощи, чтобы получить как можно больше витаминов. Более того, попадая в желудок, эта смесь может даже навредить.

Как сообщает портал NGS55.ru, помидоры являются источником калия, бета-каротина, витаминов В и С, в них содержится флавоноид нарингенин, уменьшающий воспаления, а также ликопин, минимизирующий риск развития онкологии и сердечных заболеваний.

Огурцы богаты клетчаткой, калием, йодом и витамином В. Они также улучшают обмен веществ и нормализуют работу щитовидной железы.

При этом огурцы имеют в своем составе аскорбиназу, которая расщепляет витамин С, находящийся в томатах. Кроме того, по словам специалистов, у этих двух овощей разные процессы усвоения и желудок начинает переваривать что-то одно, в то время как второй продукт начинает бродить.

Процесс брожения прежде всего ведет к повышенному газообразованию. Кроме того, при смешивании щелочей из огурца и кислоты из томата образуются соли, которые негативно влияют на почки и печень.