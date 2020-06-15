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Два природных пожара охватили 44 гектара в Тындинском районе

Два природных пожара охватили 44 гектара в Тындинском районе
Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

В Амурской области по состоянию на 10:00 15 июня действуют два природных пожара в Тындинском районе. На возгораниях работают 13 парашютистов и десантников Амурской авиабазы. Задействовано 4 единицы техники, среди которой вездеход, бульдозер, тралы. Общая площадь, пройденная огнем, – 44 гектара.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 96 человек ПДПС Амурской авиабазы, 307 человек лесной охраны, 63 человек федерального резерва и 294 единиц техники.

В регионе определены следующие классы пожарной опасности: I – в Тындинском, Магдагачинском, Сковородинском, Архаринском, Бурейском, Благовещенском районах; II – в Зейском, Селемджинском районах; III – в Свободненском, Мазановском, Шимановском районах; IV – в Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Ромненском, Серышевском районах.

Как сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, в ряде территорий продолжает действовать особый противопожарный режим – в Зейском, Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском, Сковородинском, Тындинском районах, в Зее и Тынде. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях данного режима влечет наложение штрафов: на граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

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#пожары #природа #происшествия

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