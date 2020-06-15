Одна из автобусных остановок в Благовещенске переедет

Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске одна из автобусных остановок сменит место расположения. Это связано с реконструкцией улицы Воронкова.

С 16 июня остановочный пункт маршрутов № 24, 25, 30, расположенный по четной стороне улицы Воронкова в районе дома № 12, переносится на 60 метров в сторону улицы Студенческой, сообщает пресс-служба администрации города. Улицу Воронкова ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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#транспорт

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Александр Авдеев