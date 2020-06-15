Краеведческий музей Зеи предлагает виртуально прогуляться по старинным улицам города

Город Зея был основан в 1879 году как перевалочный пункт Верхне-Амурской золотодобывающей компании Зейский Склад. Развитие города было также связано с купцами, имена которых на слуху у всей области. Их «помнят» и 140-летние городские улицы, по которым предлагает прогуляться краеведческий музей Зеи.

Многие глухие места Сибири ожили благодаря золоту. Впервые запасы драгоценного металла были найдены в 1850 – 1851 годы. В таежной глуши со сказочной быстротой возникала жизнь: строились дома и склады, проводились дороги, и начиналась шумная деятельность по добыче драгоценного металла.

В 1879 году в совершенно необитаемой местности на правом берегу реки Зея, в расстоянии 620 верст от Благовещенска и от населенного пункта на Амуре – станице Черняевой в 150 верстах была устроена Верхне-Амурской золотопромышленной компанией резиденция.

Для связи приискового района с жилыми местами основаны передаточные пункты, именуемые складами или резиденциями. В качестве такого пункта начал своё существование город Зейский Склад.

С годами Зейский Склад заселялся поставщиками и подрядчиками. Открыли свои отделения торговые фирмы «И.Я. Чурина и Ко» и «И.А. Опарина и Ко». Началась свободная раздача казённых земель под устройство усадеб.

К началу 1900 года насчитывалось несколько сотен усадеб с населением от 4 – 5 тысяч душ. Высочайшим повелением 12 марта 1906 года поселку была дарована общественная организация с упрощенным городским управлением и наименованием город Зея-Пристань.

Застройка усадебных участков шла довольно быстро. Это был город – центр золотопромышленного округа. К концу 1912 года насчитывалось 950 жилых деревянных домов и 2 каменных здания построенных годом ранее.

13 ноября 1913 года город Зея-Пристань был переименован в город Зея.

Расположение города напоминало Благовещенск, но в уменьшенном масштабе. В старом городе было 7 улиц и 15 проулков. Продольные улицы расположились вдоль реки Зеи и именовались порядковым номером по времени их возникновения — вторая, третья, четвертая, пятая… Распланировка улиц, разбивка и нумерация участков, были сделаны лесничеством при раздаче земель под хутора.

Береговая полоса, пролегающая во всю длину города, именовалась Романовской набережной, в честь 300-летия царствования дома Романовых. Это была главная улица, на которой были сосредоточены все казенные учреждения, Верхне-Амурская золотопромышленная компания и магазины. Здесь располагались пристани и причалы для пароходов, склады, золотосплавочная лаборатория, казначейство, здание лесничества, камера мирового судьи, канцелярия горного исправника, отвечающего за порядок в горном округе.

О других старинных улицах, которые «помнят» позапрошлое столетие, подробнее - в блоге Культпросвет.