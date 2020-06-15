В Благовещенске ищут очевидцев ДТП с пострадавшими

Фото: instagram.com/blag_dtp

В Благовещенске полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП. Оно произошло в областном центре 14 июня, при этом пострадали люди.

14 июня около 18:55 в Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Горького и Шевченко столкнулись машины Toyota Funcargo и Toyota Land Cruiser Prado. В результате водитель и пассажир Funcargo были травмированы и доставлены в лечебное учреждение. Оба водителя утверждают, что выехали на перекресток на разрешающий сигнал светофора.

Для установления причин и обстоятельств ДТП Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей произошедшего, а также водителей, которые в указанное время находились на данном перекрестке и на чьих автомобилях имелись видеорегистраторы.

Любую информацию о происшествии просят сообщить по телефонам: 59-46-76, 42-52-62, информирует отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».