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В Благовещенске ищут очевидцев ДТП с пострадавшими

В Благовещенске ищут очевидцев ДТП с пострадавшими
Фото: instagram.com/blag_dtp

В Благовещенске полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП. Оно произошло в областном центре 14 июня, при этом пострадали люди.

14 июня около 18:55 в Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Горького и Шевченко столкнулись машины Toyota Funcargo и Toyota Land Cruiser Prado. В результате водитель и пассажир Funcargo были травмированы и доставлены в лечебное учреждение. Оба водителя утверждают, что выехали на перекресток на разрешающий сигнал светофора.

Для установления причин и обстоятельств ДТП Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей произошедшего, а также водителей, которые в указанное время находились на данном перекрестке и на чьих автомобилях имелись видеорегистраторы.

Любую информацию о происшествии просят сообщить по телефонам: 59-46-76, 42-52-62, информирует отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    40 минут назад

    КТо то ехал на жёлтый! И думает, что на мигающий ещё можно!

  • Oldlord

    Oldlord
    26 минут назад

    Нищая столица "Приамурья"!

    Не может поставить камеры видеофиксации нарушений!

    А ведь такое подспорье для бюджета могло получиться...

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