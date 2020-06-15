Амурские кванторианцы вышли в финал всероссийской олимпиады

Фото: kvantorium28.ru

Воспитанники амурского технопарка «Кванториум-28» вышли в финал олимпиады «Innopolis Open по робототехнике 2020». Команда «Очень крутое название» участвует в направлении «Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы 6-8 класс».

Арсений Лиунша и Игорь Толмачев под руководством наставника Алексея Черепахина преодолели отборочный этап и сейчас готовятся к итоговым соревнованиям. «Первые эмоции: здорово, мы попали в финал! Мне было любопытно поучаствовать. В первую очередь, я хотел попробовать свои силы. Мне многое нравится: в технопарке я занимаюсь в "Хайтек цехе", интересна и робототехника, моя страсть – разработка компьютерных игр. Это увлечение требует не только фантазии, но и разных знаний, поэтому я участвую в соревнованиях и конкурсах», – отмечает Арсений Лиунша.

В отборочном туре участники решали индивидуальные задачи на логику, основы комбинаторики.

«Задания показались мне не очень сложными, – поделился Игорь Толмачев. – Один пункт был не совсем понятен. Предположил, что маловато дали информации, но решить все-таки удалось. С нетерпением ждем финала».

Арсений Лиунша и Игорь Толмачев, Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

В финале олимпиады участвуют восемь команд. Школьникам предстоит моделировать робототехническую систему манипуляционного типа в симуляторе CopelliaSim. Интеллектуальный робот должен не просто выполнять основное задание, а обладать компетенциями, которые позволяют совершать действия качественно и многократно. Финал олимпиады пройдет в несколько туров. В каждом – объявляется дополнительная задача. Участники будут ограничены временными рамками. Решения команд организаторы продемонстрируют онлайн.

Финал «Innopolis Open по робототехнике 2020» состоится с 19 по 21 июня, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.