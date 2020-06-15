В Амурской области от коронавируса скончались уже 5 человек

Фото: архив Амур.инфо

По состоянию на 14 июня в Амурской области зарегистрировано 5 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такую информацию приводит сайт правительства региона утром 15 июня.

При этом ранее амурские власти озвучивали меньший показатель по летальным исходам – 4 по состоянию на 13 июня.

Общее количество контактных лиц с заболевшими в регионе составило 2 198 человек (в Благовещенске – 822, в Свободном – 567). Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

По состоянию на 14 июня на COVID-19 в Приамурье проведено 75 230 исследований. На изоляции по месту жительства находятся 2 167 человек, в изоляторах – 31, в обсерваторе – 0.

Коэффициент распространения инфекции в Амурской области составил 1,0 (в Благовещенске – 0,9, в Свободном – 0,9). Показатель тестирования – 219,4 на 100 тысяч населения.

Ранее Амур.инфо сообщало о том, что в регионе по состоянию на 14 июня с нарастающим итогом выявлено 1 018 случаев COVID-19.