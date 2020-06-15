В Благовещенске за три дня выявили 27 нетрезвых водителей

С 12 по 14 июня в Благовещенске и Благовещенском районе проходило профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За это время сотрудники Госавтоинспекции выявили 613 нарушений ПДД, из которых 27 водителей, включая двух девушек, сели за руль в нетрезвом состоянии, а также отказались от прохождения медосвидетельствования.

Из числа тех, кто любит выпить за рулем, четырех водителей задержали за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а так же лица, отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования, в соответствии с КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам: если вы видите, что за руль садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 42-52-62 или 02.