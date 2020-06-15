В Благовещенске продолжается борьба с последствиями дождя (фото)

Фото: МКП «ГСТК»

Устранение последствий прошедшего дождя началось с проблемных участков. В первую очередь спецтехника предприятия вышла на улицу Дьяченко, пересечение улицы Василенко – Игнатьевского шоссе, а также в районы Политехнической – Октябрьской, Шимановского – Раздольной, Пионерской – Кольцевой, Железнодорожной. Работы велись и в Амурском биолого-туристическом центре.

Как сообщает МКП «ГСТК», в ночь на 15 июня было откачано более 500 кубов ливневых вод.

Кроме того, в селе Верхнеблаговещенском по 41 автобусной линии проводилась отсыпка дамбы.