В Благовещенске выпало 1,5 месячной нормы осадков

Фото: архив Амур.инфо

Это возводит июнь 2020 года в ряд самых «мокрых» первых месяцев лета: с начала 2000-х таким был июнь 2006, 2009, 2013 годов. Два года назад в июне 2018-го за месяц выпало 169 миллиметров дождя.

Сильные дожди достались южным районам Амурской области, а на севере региона умеренные и слабые осадки выпали лишь местами (и только Тында ночью получила 20 миллиметров). На севере температура была нормального июньского уровня – плюс 22, плюс 26 градусов. На юге при обложном дожде максимальные температуры 14 июня составили всего плюс 14, плюс 19. Дождя выпало от 0,9 миллиметра в Белогорске. до 25 миллиметров – в Бурейском районе, сообщает в Инстаграме Амурский гидрометцентр,