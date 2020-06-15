В Благовещенске выпало 1,5 месячной нормы осадков
14 июня в Благовещенске шел продолжительный дождь. В городе выпало 33 миллиметра осадков. И в сумме с начала месяца в областном центре выпало уже полторы месячной нормы осадков – 141 миллиметр.
Это возводит июнь 2020 года в ряд самых «мокрых» первых месяцев лета: с начала 2000-х таким был июнь 2006, 2009, 2013 годов. Два года назад в июне 2018-го за месяц выпало 169 миллиметров дождя.
Сильные дожди достались южным районам Амурской области, а на севере региона умеренные и слабые осадки выпали лишь местами (и только Тында ночью получила 20 миллиметров). На севере температура была нормального июньского уровня – плюс 22, плюс 26 градусов. На юге при обложном дожде максимальные температуры 14 июня составили всего плюс 14, плюс 19. Дождя выпало от 0,9 миллиметра в Белогорске. до 25 миллиметров – в Бурейском районе, сообщает в Инстаграме Амурский гидрометцентр,
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