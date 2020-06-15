Амурский краеведческий музей готовит к открытию выставку Виктора Стогния

На выставке планируется представить коллекцию живописных работ автора, хранящихся в фондах музея.

Работы были написаны художником во время поездок по самым отдалённым уголкам Амурской области и Камчатского края в 1980-х годах. На картинах можно увидеть неброскую красоту природы российского Севера – места, где посчастливилось побывать живописцу: посёлки Экимчан, Харга, Ульма, остров Беринга.

Стогний Виктор Николаевич (1935 – 2014) – родился 29 мая 1935 года в года Спасске-Дальнем Приморского края. Окончил Владивостокское художественное училище, живописно-педагогическое отделение. По окончании училища на несколько месяцев уехал в творческую командировку – Сахалин, Камчатка, острова Курильской гряды, Командоры. Четыре сезона работал на Академической даче Союза художников России.

С 1967 года – член Союза художников России. С 1979 года жил и работал в года Благовещенске. С 1999 года – заслуженный художник России. В 2011 году - награждён золотой медалью Союза художников РФ имени Сурикова.

За годы творчества Виктор Николаевич был участником множества выставок: всесоюзных, республиканских, зональных, персональных. Его работы куплены Художественным фондом России, Министерством культуры Российской Федерации, картинными галереями ряда городов.

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