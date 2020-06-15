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Выбор читателей за 14 июня

Выбор читателей за 14 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 14 июня.

В Амурской области выявлено уже больше 1 000 случаев COVID

В Амурской области по состоянию на 14 июня подтверждено 45 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Лидером по приросту продолжает оставаться Свободный.

Мама просит дочку целовать отчима: благовещенка рассказала о психологическом насилии над девочкой

Жительница Благовещенска сообщила в редакцию Амур.инфо о соседях, которые, по ее мнению, регулярно совершают психологическое насилие над ребенком. Это происходит в одной из квартир дома № 5/3 на улице Нагорной.

В Благовещенске спецтехника начала откачивать воду с подтопленных улиц

В Благовещенске непрекращающийся с ночи дождь 14 июня вновь привел к подтоплению улично-дорожной сети города. Спецтехника откачивает воду, проводятся работы по водоотведению на территории села Верхнеблаговещенского, в районе пятой стройки.

Амурские пожарные вытащили из колодца троих мужчин (фото)

Сотрудники пожарной части № 33 поселка Магдагачи противопожарной службы области спасли из колодца трех человек. Сообщение о том, что мужчины упали в старый колодец поступило 13 июня около 15:00.

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#Обзор #интернет #СМИ

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  • Napas009

    Napas009
    1 час назад

    https://youtu.be/4yTn52uCqrg

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