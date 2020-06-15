В Амурской области с 15 июня откроются налоговые инспекции

Также записаться можно, позвонив в Единый Контакт-центр ФНС России по номеру 8 (800) 222-22-22. При посещении налоговой инспекции нужно иметь маску.

Без предварительной записи можно опустить документы в бокс.

При этом прием и обслуживание налогоплательщиков во всех 10 территориально-обособленных рабочих местах межрайонных ИФНС России по Амурской области временно приостановлены. Возобновление личного приема граждан начальниками инспекций принимается, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации в конкретном муниципальном образовании.

Уточнить о возможности записи на прием к начальнику Межрайонной ИФНС России по Амурской области можно по телефонам приемных: