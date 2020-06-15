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15июня
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В Амурской области с 15 июня откроются налоговые инспекции

В Амурской области с 15 июня откроются налоговые инспекции
Фото: nalog.ru

С 15 июня во всех налоговых инспекциях в Амурской области, за исключением инспекции в городе Свободном, будет возобновлен прием и обслуживание налогоплательщиков. Для посещения необходима предварительная запись через сервис ФНС России «Онлайн-запись на приём в налоговый орган».

Также записаться можно, позвонив в Единый Контакт-центр ФНС России по номеру 8 (800) 222-22-22. При посещении налоговой инспекции нужно иметь маску.

Без предварительной записи можно опустить документы в бокс.

При этом прием и обслуживание налогоплательщиков во всех 10 территориально-обособленных рабочих местах межрайонных ИФНС России по Амурской области временно приостановлены. Возобновление личного приема граждан начальниками инспекций принимается, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации в конкретном муниципальном образовании.

Уточнить о возможности записи на прием к начальнику Межрайонной ИФНС России по Амурской области можно по телефонам приемных:

  1. - межрайонной ИФНС России №1 по Амурской области 8 (4162) 59-87-09;
  2. - межрайонной ИФНС России №2 по Амурской области 8 (41634) 22-3-71;
  3. - межрайонной ИФНС России №3 по Амурской области 8 (41641) 2-20-45;
  4. - межрайонной ИФНС России №4 по Амурской области 8 (41658) 2-41-31;
  5. - межрайонной ИФНС России №5 по Амурской области 8 (41643) 3-00-32;
  6. - межрайонной ИФНС России №6 по Амурской области 8 (41638) 21-8-61;
  7. - межрайонной ИФНС России №7 по Амурской области 8 (41656) 5-71-50.

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