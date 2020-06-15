Гороскоп 15 июня: Стрельцам стоит сдерживать расходы, а Весам необходимо продемонстрировать выдержку

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:42

Солнце в Близнецах.

Овен. Противоречивый двойственный день. Возможны неожиданная прибыль или непредвиденные траты. Постарайтесь не рисковать. Не доверяйте первому впечатлению — оно будет ошибочным.

Телец. День необходимо посвятить семье, детям. В результате общения с детьми Вы поймете свои ошибки и просчеты. Вам необходимо меняться, избавляясь от чрезмерной строгости и независимости. Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы, что благоприятно скажется на следующей неделе.

Близнецы. Дела, которые не будут приносить удовлетворения, лучше отложить на некоторое время. Поступившую информацию обязательно проверяйте, причем самостоятельно. День благоприятен для оформления нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в общественные учреждения. Не исключено, что Вам удастся изменить ход событий в Вашу пользу.

Рак. Благоприятный день для крупных приобретений, благоустройства жилища. Ваша энергичная деятельность в течение недели положительно отразится на окончательных результатах работы. Рекомендуется продумать тактику осуществления своих планов на ближайшее будущее. В семье ожидаются гармоничные отношения.

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Лев. Этот день благоприятен для поездок и путешествий. Возможны приятные известия, пополнение семейства. Женщины-Львы могут получить знаки внимания или подарки от своих любимых. Сегодня может случиться нечто, что благотворно повлияет на ваши дела и состояние здоровья. Пока Вы ищите ответы, внутренний голос уже нашептывает Вам правильные варианты.

Дева. Сложный период. День неблагоприятный для активных действий в сфере профессиональной деятельности и дел, требующих финансовых вложений. Нерешенные проблемы в отношениях с партнерами или близким человеком потребуют времени и сил, деловые встречи не принесут желаемых результатов. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами и при оформлении документов.

Весы. Сегодня проявите мудрость и выдержку. Скорее всего, именно этот день позволит Весам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе. Успех Вам гарантирован только в том случае, если Вы сумеете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы.

Скорпион. Этот день располагает к любви и взаимопониманию. Нельзя отказывать в помощи окружающим. Счастливыми окажутся те Скорпионы, которые найдут дело жизни, посвященное служению прогрессивной и гуманной цели. Мужчины должны уделить много внимания своим женщинам - матери, жене, дочери, сестре. Заболевание, возникшее в этот день, проявится в легкой форме.

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Стрелец. День благоприятный для карьеры. Решительно беритесь за новое дело — и Вы сможете успешно довести его до конца. Будьте сдержаннее в расходах, денег может оказаться мало, чтобы удовлетворить Ваш аппетит. Обратите внимание на свое здоровье. Вероятный визит друзей и совсем неожиданный сюрприз дадут возможность весело провести время.

Козерог. Общение с близкими будет радовать. Чем больше времени Вы проведете с теми, кто Вам дорог, тем приятнее пройдет день. Не рекомендуется конфликтовать, если вспыхнет пламя, так просто загасить его у Вас не получится.

Водолей. Звезды советуют обойтись без экспериментов, используйте известные методики. День символизирует жизненный выбор. Многие Водолеи почувствуют себя своими среди чужих и чужими среди своих. Вероятно, что Вы получите предложение перейти на новую работу. Не спешите его принимать, взвесьте все плюсы и минусы.

Рыбы. Напряженный день. Ссоры и взаимные обиды могут полностью исключить возможность примирения. Не исключены травмы. Звезды предостерегают Рыб от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Отмените намеченные визиты, встречи, любовные свидания и проведите этот день дома.

Астролог: Вальдемар Небоходцев