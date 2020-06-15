Гороскоп на неделю 15 – 21 июня: Водолеи излучают очарование, а Львы великодушны

Общий астрологический прогноз на неделю с 15 июня по 21 для всех знаков Зодиака.

Овен. Овны могут вновь почувствовать свойственные этому знаку спокойствие и уверенность в себе. Вместо конфликтов и соперничества они будут готовы к сотрудничеству и реализации прежних планов, идей и замыслов.

Телец. Вы прекрасно улавливаете настроение окружающих, без особых усилий производите на них сугубо положительное впечатление. В общем, практически читаете мысли и предугадываете желания.

Близнецы. Будьте предусмотрительны, не переоценивайте своих возможностей в начале недели. На работе перед Близнецами возникнут новые задачи, придется общаться с незнакомыми людьми. В субботу стоит не только планировать, но и начинать реализовывать задуманное.

Рак. Дом и дело требуют материальной поддержки. Соседи и родственники стремятся занять денег. Под влиянием собственных побуждений и инстинктов Рак начнет заниматься многими вещами.

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Лев. Главный ваш козырь на этой неделе – сердечность и великодушие. Не отворачивайтесь от чужой беды, не проходите мимо, если кто-то из близких людей стал жертвой явной несправедливости. Взяв в союзники правду и веру в победу, можно преодолеть любые беды и невзгоды.

Дева. Чувство усталости не будет покидать рождённых, под этим знаком зодиака на протяжении всей недели. Вам захочется взять больничный на работе и просто выспаться, пересмотреть любимые фильмы и не выходить всю неделю на улицу.

Весы. Порой кажется, что окружающие что-то скрывают от Вас. Даже не пытайтесь вникнуть в суть дела и выяснять отношения. Это всего лишь недоразумение.

Скорпион. Практически на протяжении всей недели Скорпионы будут решать собственные финансовые проблемы, но они обязательно добьются желаемого успеха. Самое главное, не останавливайтесь перед трудностями и не опускайте рук.

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Стрелец. По-настоящему приумножить что-то можно лишь тогда, когда пускаешь это в дело. Деньги делают деньги (это всем известно), знания делают знания, а отношения делают отношения. Сейчас самое время для того, чтобы делать вложения капитала – средств, информации, связей. И еще: не торгуйтесь особо на предмет процентов.

Козерог. Козерогам звезды советуют более настойчиво и решительно отстаивать свои интересы. Это то самоё время, когда Вы можете и должны отвоевать себе подходящее место под солнцем. Не позволяйте никому ущемлять свои права, отстаивайте их твердо и энергично.

Водолей. Водолеи всю неделю будут излучать очарование. Благодаря этому люди будут к Вам тянуться, им захочется подружиться, стать ближе. В этот период Вы сможете завести много хороших и полезных знакомств. Водолеям стоит почаще бывать о общественных местах.

Рыбы. Неудовлетворенность какими-то обстоятельствами далекого детства влияет на некоторые Ваши решения в настоящем. Адепт саентологии сказал бы, что это включились Ваши детские инграммы… Но, оставив термины в покое, скажем так: «В партнерстве Вы предпочтете оставаться более наблюдателем, нежели активной стороной».

Астролог: Вальдемар Небоходцев