В 11 селах Приамурья обустроят места отдыха

В Амурской области успешно реализуется госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», в ее рамках еще 11 сел получат места отдыха. На ее реализацию потратят более 17 миллионов рублей.

Одним из первых сельсоветов, реализовавших эту программу стал Крестовоздвиженский Константиновского района. Здесь на выделенные средства преобразили памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Все работы обошлись в 1,3 миллиона рублей. Памятник обновили к 75-летию Победы.

Кроме этого, в ходе программы в этом году в селе Тавричанка Серышевского района сделают детскую площадку; в посёлке Восточном Октябрьского района, селе Новоалександровка Тамбовскго района и селе Солнечное Ивановского района создадут места массового отдыха; в сёлах Козьмодемьяновка, Лозовое Тамбовского района, Дмитриевке, Черемхово, Петропавловке, Троицкое Ивановского района построят спортплощадки; в селе Томское Серышевского района восстановят памятник.

Самый дорогой проект воплотят в жизнь в селе Солнечном. Его стоимость более 2 миллионов рублей. Самый бюджетный вариант предложило село Томское, стоимостью 220 тысяч рублей.

Детскую игровую площадку делают в селе Троицкое. Она будет находиться рядом с местным Домом культуры. Рабочие уже сделали отсыпку территории и уложили бордюр. Далее они установят в селе детский городок и качели-балансиры, сделают песочницу и домик для маленьких жителей Троицкого. Новая детская площадка станет продолжением уже существующей игровой зоны в селе. На её создание потратят почти 2 миллиона рублей. Село Троицкое благоустраивают и в рамках программы по инициативному бюджетированию, организованной минфином Приамурья. В прошлом году здесь привели в порядок водонапорную башню.

Проекты, реализуемые сёлами в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным участием амурчан. Они должны вложить в реализацию проектов не менее 20 % от его стоимости, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.