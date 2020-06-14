Жители зейского Сиана Амурской области просят переселить их ближе к цивилизации

Жители зейского села Сиан, что находится в 85 километрах от города Зея, обратились к корреспондентам газеты «Зейские вести сегодня» с просьбой переселить их ближе к цивилизации. Сегодня в селе проживает всего 53 человека.

Газета «Зейские вести сегодня» побывала в селе Сиан, где местные жители посетовали на оторванность от большого мира. В мае уехала фельдшер, а в селе в основном живут люди в возрасте, лекарства купить негде.

«Мы эти вопросы на сессии сельского Совета поднимаем, – заявила депутат Ирина Власова, – уже устали говорить об одном и том же. В декабре, когда нас присоединяли к Амуро-Балтийску, обещали, что и специалисты администрации у нас чаще будут бывать, и ФАП будет работать. Как при такой удаленности выживать населению?»

В селе есть магазин. Местный фермер Константин Гречко заготавливает сено и продает его местным жителям гораздо дешевле.

«Пенсии-то у нас какие, – отметила местная жительница Раиса Шапрынская, – около 11 тысяч рублей, редко кто 12-13 тысяч получает. А ведь надо комбикорм курам купить, их у нас многие держат, а потом еще и дров заготовить. Вот и откладываешь с пенсии, чтобы зимой не замерзнуть. Живем огородом да заготовками, консервируя на зиму овощи».

Несмотря на то, что год от года в Сиане жителей становится всё меньше, есть здесь и двое ребятишек.

«Ради них и корову держим, – рассказывает Галина Жандаева, – Я на пенсии, сын на вахте работает, невестка с внуками, которым год и пять лет, дома сидит. Дети на следующий год в Зею собираются переезжать, уже ипотеку взяли».

Кто-то из собеседниц произносит: «Хоть бы нас переселили отсюда, что ли». И все подхватывают эту идею. Из присутствующих нет ни одного, кто был бы против этого. Предлагали, говорят, сианскому народу в Тунгалу переехать. Но этот вариант никого не устроил.

«Работать хотим, – рассказал местный житель Алексей Оленников, – мы тут на благоустройстве села трудимся летом. Надо в центр занятости на учет встать. Вот пришли к главе с этим вопросом. Автобус-то к нам по заявке ходит, раз в неделю, если народ набирается».

«Мы еще и в добровольной пожарной дружине состоим, – подключается к беседе Валерий Иванов, – все прошли обучение. У нас есть и своя пожарная машина».

Правда, со слов селян, машина эта без бензина. И это ещё одна претензия к местной власти: заправить «пожарку» всё на тот же пожарный случай. Этих пятерых мужчин в Сиане называют «биржевики», так как их труд на благо села оплачивает центр занятости населения.

«Чтобы взять добровольцев на работу для выкоса растительности, уборки сухостоя, их нужно поставить на учет в центре занятости населения, – пояснила глава Амуро-Балтийского сельсовета Галина Ларина. – Это все делается онлайн, причем каждый должен зарегистрироваться на сайте госуслуг. Конечно, мы поможем и зарегистрируем всех. Сельсовет берет на себя функцию по регистрации. Когда ребят снимут с учета, мы заключим с ними договор ГПХ. То есть в любом случае поддержим их».

По словам главы, самой актуальной проблемой в Сиане на сегодняшний день является медицинское обслуживание.

«Здесь жители преклонного возраста, – подтверждает Галина Ларина, – многие страдают гипертонией, есть другие хронические заболевания. Поэтому веду переговоры с заместителем главного врача Овсянковской больницы Валентиной Краевой. Мне пообещали, правда, не назвав точную дату, что в Сиан по четвергам будет приезжать бригада врачей из Овсянки. Но есть еще масса вопросов: кто будет снабжать людей медикаментами, содержать помещение ФАПа. Врачи ведь должны принимать в чистом теплом помещении. Поэтому потребуется санитарка. Мне ответили, что все эти вопросы находятся на стадии решения. Думаю, что сюда надо пригласить главу района или первого заместителя вместе с представителями здравоохранения, чтобы они все объяснили народу. Но как это сделать в период распространения коронавируса?»

Сегодня в Сиане проживает 53 человека, прописано 88 человек, из них два ребенка дошкольного возраста и одна 11-классница. Средний возраст жителей – за 50.

Есть одно постоянное рабочее место – магазин. Пять человек работают на благоустройстве по договору с Центром занятости населения. Несколько человек трудятся вахтовым методом. В подворьях у селян имеется шесть коров, семь телят, пять поросят и несколько десятков кур, сообщает газета «Зейские вести сегодня».

Село Сиан Зейского района Амурской области находится в 85 километрах к югу от районного центра, города Зея, на автодороге областного значения Зея — Тыгда (через сёла Сосновый Бор, Овсянка, Заречное и Амуро-Балтийск). От села Сиан идёт дорога на левый берег Зеи к селу Чалбачи.