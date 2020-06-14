Амурский туризм получил прописку на собственном портале (видео)

У Амурской области появился новый туристический портал. На портале visitamur.ru путешественники могут выбрать формат и место отдыха. Сайт доступен для чтения на русском, английском и китайском языках.

Главная задача сайта – информирование россиян и иностранных туристов о возможностях туризма и отдыха в Амурской области, продвижение внутреннего туризма и готовых туристических продуктов.

Информация на портале структурирована в несколько блоков: «приключения», «новости», «туры», «события», «карта». Кроме этого, путешественник может узнать, как попасть в Китай, какие туроператоры работают в регионе, в каких гостиницах можно остановиться и много другое.

На главной странице туристов встречает харза – символ международного туристического форума «AMURTRAVEL», которая приглашает совершить виртуальное путешествие по региону в социальных сетях.

Путешественники могут познакомиться с главными достопримечательностями региона, изучить действующие туристические маршруты, увидеть анонсы событийных мероприятий, а в разделе «Рекомендуем» присмотреть для себя «горячие» новинки сезона.

«Грамотно созданный сайт может влиять на структуру регионального турпотока. При подготовке к путешествию в первую очередь мы используем Интернет, где ищем информацию. Если человек заходит на сайт, видит доступную, понятную картину, понимает куда ему обратиться для дальнейшей проработки маршрута, шанс того, что он выберет регион для поездки значительно возрастает. Портал ориентирован прежде всего на туриста, однако, в его структуре предусмотрен инструмент, интересный для туркомпаний. В личном кабинете они могут самостоятельно размещать и корректировать готовые туры. Таким образом, зайдя на один сайт, мы видим предложения всех компаний, работающих по внутреннему туризму в регионе. Портал уже презентовали турбизнесу, получили хорошую обратную связь», - рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Региональный туристический портал в настоящее время находится в стадии наполнения и работает как увлекательный современный путеводитель. В перспективе, функционал и возможности ресурса будут значительно расширяться.

«Красивый и технически сильный сайт не может существовать без контента. Пользователи должны получать свежую достоверную информацию, которая поможет им сориентироваться и сделать правильный выбор. Ближайшие проекты – запуск travel-блога и создание готовых чек-листов для туриста. Это формат «испытано на себе», то есть герои проектов самостоятельно исследуют регион и максимально подробно рассказывают о возможностях отдельных районов. В будущем планируем разработать мобильное приложение для туристов, а в дальней перспективе интегрировать сайт с различными картографическими системами, с возможностью резервирования гостиниц, туристических путевок, транспорта и так далее», - рассказала главный менеджер Туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова.

На сайте представлено несколько туров. Самый сложный и дорогой «Йога-тур по хребту Тукурингра» с медитацией на вершине 1 200 метров, беседами у костра на тему философии и истории йоги в сопровождении фотографа.

Также на региональном туристическом портале появится тематический фотобанк. Пользоваться коллекцией профессиональных снимков, посвященных туризму, смогут все желающие. А на YouTube-канале «AmurTravel» будут собраны видео о путешествиях амурчан со всей области. Канал связан с сайтом, самые яркие моменты автоматически отображаются на главной странице портала.

В свободном доступе появятся туристические онлайн-экскурсии и мастер-классы, а также полиграфическая продукция в электронном виде.

В перспективе visitamur.ru станет единой информационной площадкой, где будет собрана вся полезная информация о туризме в Амурской области, сообщает Туристско-информационный центр Амурской области.

Ранее сообщалось, что в Амурской области разработан план открытия туристической отрасли. Им предусмотрен дифференцированный подход к поэтапному открытию туробъектов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в отдельных муниципальных образованиях.