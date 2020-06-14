В микрорайоне Тепличный с ночи 14 июня нет электроэнергии

В ночь с 13 на 14 июня в районе микрорайона Тепличный произошло отключение линии электропередачи. Без электроснабжения и водоснабжения остались многоквартирные дома № 26, 26/1 на улице Тепличной.

«С 5 часов утра над восстановлением энергоснабжения работает аварийная бригада ООО "Зейские электрические огни". Возможная причина - обрыв кабеля в подземной прокладке. Место обрыва пока ещё не определено. С 14 до 16 часов во дворе домов 26, 26/1 на Тепличной осуществлялся подвоз воды силами АКС. Работы по восстановлению линии электропередачи продолжаются», – поясняется в инстаграм-аккаунте Благовещенского района.

Как стало известно Амур.инфо, на 18 часов причина не была найдена. В ближайшее время техника будет копать в месте залегания кабеля.