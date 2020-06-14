В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.

Согласно документу, банки не смогу взимать повышенную комиссию с переводов физических лиц в отделения одной и той же кредитной организации, находящихся в разных регионах.

В пояснении к закону отмечается, что филиалы и структурные подразделения банка являются частью одной структуры, поэтому и перевод между нужно понимать как внутренние переводы.

Следовательно, повышенные комиссии за такие трансферы можно расценивать как дискриминацию потребителя.

Закон был подписан президентом России в декабре 2019 года. Его поддержали Госдума и ЦБ РФ. Регулятор отметил, что документ выравнивает в правах граждан, сокращение издержек потребителей на осуществление переводов — важный вектор развития финансового рынка.

25 марта зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова сообщила, что организация планирует ввести ежемесячный лимит в 50 тысяч рублей на перевод без комиссии. Это составит порядка 88 % всех переводов. Кроме того, в соответствии с законом об отмене «банковского роуминга» Сбербанк намерен создать единое тарифное пространство с июля. В случае превышения лимита придется оплатить 1 % от перевода, сообщают «Известия».