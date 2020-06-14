Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июня
Предыдущая новость
сегодня, 17:47 0

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.

Согласно документу, банки не смогу взимать повышенную комиссию с переводов физических лиц в отделения одной и той же кредитной организации, находящихся в разных регионах.

В пояснении к закону отмечается, что филиалы и структурные подразделения банка являются частью одной структуры, поэтому и перевод между нужно понимать как внутренние переводы.

Следовательно, повышенные комиссии за такие трансферы можно расценивать как дискриминацию потребителя.

Закон был подписан президентом России в декабре 2019 года. Его поддержали Госдума и ЦБ РФ. Регулятор отметил, что документ выравнивает в правах граждан, сокращение издержек потребителей на осуществление переводов — важный вектор развития финансового рынка.

25 марта зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова сообщила, что организация планирует ввести ежемесячный лимит в 50 тысяч рублей на перевод без комиссии. Это составит порядка 88 % всех переводов. Кроме того, в соответствии с законом об отмене «банковского роуминга» Сбербанк намерен создать единое тарифное пространство с июля. В случае превышения лимита придется оплатить 1 % от перевода, сообщают «Известия».

Просмотров всего: 33

#финансы

распечатать


Общество 6

Выплаты и пособия россияне теперь могут получать без подачи справок

Общество 20

В России некоторым пенсионерам с 1 июля повысят пенсии

Общество

Квартиры и дома тружеников тыла и вдов ветеранов в Ромненском районе приведут в порядок
Общество 4

Стало известно, во сколько россияне перестают финансово зависеть от родителей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь