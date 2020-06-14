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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» - заболевший в Японии благовещенец Андрей Поляков

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» - заболевший в Японии благовещенец Андрей Поляков

15 июня в утреннем «Эхе» - программа «Близко к сердцу» с темой «Наш человек в Японии». Ведущий Михаил Митрофанов поговорит с заболевшим в Японии благовещенцем Андреем Поляковым.

Слушатели узнают историю благовещенца, тяжело заболевшего и прооперированного в Японии. Теперь требуется новая операция и висит долг за предыдущую. Страховых денег нет. Но есть помощь неравнодушных людей…

С подробностями из города Куки, префектуры Сайтама (Япония) - сам Андрей Поляков и волонтеры, помогающие справиться с ситуацией, сестры Елена Заярная и Диана Танака.

Утренний эфир «Эха» – с 07:00 до 09:00 по будням и с 09:00 до 10:00 по субботам. Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 по будням. Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 по будням.

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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