Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» - заболевший в Японии благовещенец Андрей Поляков

Слушатели узнают историю благовещенца, тяжело заболевшего и прооперированного в Японии. Теперь требуется новая операция и висит долг за предыдущую. Страховых денег нет. Но есть помощь неравнодушных людей…

С подробностями из города Куки, префектуры Сайтама (Япония) - сам Андрей Поляков и волонтеры, помогающие справиться с ситуацией, сестры Елена Заярная и Диана Танака.

Утренний эфир «Эха» – с 07:00 до 09:00 по будням и с 09:00 до 10:00 по субботам. Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 по будням. Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 по будням.

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.