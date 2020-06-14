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Амурский театр драмы анонсировал открытие 137-го сезона

Амурский театр драмы анонсировал открытие 137-го сезона

Амурский областной театр драмы анонсировал дату открытия 137-го сезона. Они начнется 2 октября. Известно и какая премьера откроет сезон - это спектакль «Евгений Онегин».

Режиссером постановки будет Анна Троянова, она живет в Санкт-Петербурге. Анна уже ставила в Амурском театре романтический спектакль «Алые паруса».

Автором сценографии и художником по костюмам в нем была Анастасия Копылова, также из Санкт - Петербурга. Анастасия будет художником и в «Евгении Онегине».

Известно, что в спектакле будет занята вся труппа.

Уже началась продажа билетов на премьеру. Возрастное ограничение - 12+. Премьера состоится 2, 3 и 4 октября.

Стоимость билетов — 250, 350, 600 и 650 рублей.

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