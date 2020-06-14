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сегодня, 16:24 8

В Благовещенске спецтехника начала откачивать воду с подтопленных улиц

В Благовещенске спецтехника начала откачивать воду с подтопленных улиц
Фото: admblag.ru

В Благовещенске непрекращающийся с ночи дождь 14 июня вновь привел к подтоплению улично-дорожной сети города. Спецтехника откачивает воду, проводятся работы по водоотведению на территории села Верхнеблаговещенского, в районе пятой стройки.

На улице Дьяченко работает техника ГСТК. Также вакуумные машины направлены на перекресток улицы Василенко и Игнатьевского шоссе, будут вестись работы по улице 50-летия Октября, на других проблемных участках. На работах задействованы мотопомпы городского поисково-спасательного отряда, спецтехника МЧС России по Амурской области.

Во избежание транспортных происшествий администрация рекомендует выбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, в течение дня четыре вакуумных автомобиля задействованы в частном секторе в районе улицы Железнодорожной, где поднявшиеся Асташинские озера привели к подтоплению жилых домов. Осложняет обстановку переполненная ещё с прошлого ливня Бурхановка, которая не может принимать новые потоки воды.

Заявки от населения принимаются в городской ЕДДС по телефону 202-112, жителям многоквартирных домов необходимо обращаться в свои управляющие компании.

Откачка проводится как с частных подворий горожан проводится в первоочередном порядке по адресам, где вода зашла в дома, напоминает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#дороги #ЖКХ #погода

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    "Печалька"! Даже такой несущественный дочь вызывает такие проблемы! А что будет если повторится 2019 или 2013 год? Очевидно, что надо решать проблему ливневки быстрее!

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    щас скажут что был аномально большой дождь

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Мдаа, 80-100 тыс.за 1кв.метр жилья в этом городе, явно перебор))

  • donald28rus

    donald28rus
    1 час назад

    Это насколько там водоотведение забито, что при малейшем дождике пол города топит.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Виталий Злочевский"Печалька"! Даже такой несущественный дочь вызывает такие проблемы! А что будет если повторится 2019 или 2013 год? Очевидно, что надо решать проблему ливневки быстрее!


    Думаю что не в ливневке проблема, почва переувлажненна, климат меняется, осадки всё чаще и обильнее. Дальше только хуже будет. Открывай свои двери, краснодарский край)

  • Алхимик

    Алхимик
    46 минут назад

    В Краснодарском крае климат тоже меняется.)

    Почва влажная, трубы ливневок заилены, русла речек замусорены, канавы не чищены. После сильных дождей имеем что имеем.

  • Алхимик

    Алхимик
    18 минут назад

    https://vesti-ru.turbopages.org/s/vesti.ru/doc.html?pcgi=id%3D3271021

    Москва начала тонуть и при меньшем количестве дождя за день.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    15 минут назад

    как всегда неожиданно...

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