В Благовещенске спецтехника начала откачивать воду с подтопленных улиц

В Благовещенске непрекращающийся с ночи дождь 14 июня вновь привел к подтоплению улично-дорожной сети города. Спецтехника откачивает воду, проводятся работы по водоотведению на территории села Верхнеблаговещенского, в районе пятой стройки.

На улице Дьяченко работает техника ГСТК. Также вакуумные машины направлены на перекресток улицы Василенко и Игнатьевского шоссе, будут вестись работы по улице 50-летия Октября, на других проблемных участках. На работах задействованы мотопомпы городского поисково-спасательного отряда, спецтехника МЧС России по Амурской области.

Во избежание транспортных происшествий администрация рекомендует выбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, в течение дня четыре вакуумных автомобиля задействованы в частном секторе в районе улицы Железнодорожной, где поднявшиеся Асташинские озера привели к подтоплению жилых домов. Осложняет обстановку переполненная ещё с прошлого ливня Бурхановка, которая не может принимать новые потоки воды.

Заявки от населения принимаются в городской ЕДДС по телефону 202-112, жителям многоквартирных домов необходимо обращаться в свои управляющие компании.

Откачка проводится как с частных подворий горожан проводится в первоочередном порядке по адресам, где вода зашла в дома, напоминает пресс-служба администрации Благовещенска.