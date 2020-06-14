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сегодня, 16:02 3

Следственный комитет начал проверку после падения мужчин в колодец в Магдагачи

Следственный комитет начал проверку после падения мужчин в колодец в Магдагачи
Фото: @amursledcom

По факту падения троих мужчин 13 июня в колодец следственным отделом по Магдагачинскому району СУ СК РФ по Амурской области организовано проведение проверки. Следователь выяснил, что колодец был заброшен, а яма прикрыта бытовым мусором.

Как сообщало Амур.инфо, в поселке Магдагачи 13 июня трое мужчин распивали спиртное на краю заброшенного колодца. В результате один упал. Двое других, пытаясь достать товарища, также оказались на дне.

Мужчина, живущий недалеко от колодца, услышал крики о помощи и вызвал пожарных. Оказалось, что колодец предназначен для забора воды, его верх разобрали, а яму не засыпали. Глубина колодца – около пяти метров. Упавшие мужчины находились в воде на плаву больше часа. Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, с помощью штурмовой лестницы пожарные помогли амурчанам выбраться. Достали их сотрудники местной пожарной части. Мужчин осмотрели медики. Серьезных повреждений троица не получила, от госпитализации отказалась.

Следователь произвел осмотр места происшествия и опросил очевидцев. Согласно материалам проверки, колодезная яма находится на частной территории одного из домов, расположенных по улице Первомайской в поселке Магдагачи, деревянный оголовок колодца давно сгнил, сама яма была накрыта бытовым мусором.

Проверка по факту произошедшего продолжается, по результатам будет принято процессуальное решение.

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Комментарии
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  • donald28rus

    donald28rus
    1 час назад

    Это что работу местного участкового делает следственный комитет. Дожились.

  • lev4ik

    lev4ik
    19 минут назад

    На премию Дарвина не вытянули,но попытка зачетная!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    10 минут назад

    За час протрезвели...

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