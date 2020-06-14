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Пенсионный фонд начал выплачивать опекунам по 12 130 рублей

Пенсионный фонд начал выплачивать опекунам по 12 130 рублей

ПФР приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Согласно постановлению правительства им полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, с районным коэффициентом эта сумма будет больше.

Право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых людей из домов престарелых, взявшие на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из детских домов и приютов.

Выплата также положена волонтерам и другим людям, которые взяли на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Эта мера поддержки не распространяется на неработающих россиян, которые ухаживают за престарелыми, инвалидами и детьми-инвалидами и получают компенсационные выплаты в размере 1,2 тысяч или 10 тысяч рублей без районного коэффициента.

Для получения выплаты необходимо до 1 октября подать заявление через Портал госуслуг и клиентскую службу Пенсионного фонда России. Дополнительных документов не требуется – право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти региона. Для получения выплат нужно подать два заявления: за апрель – май и за июнь. Учитывая, что уже июнь, на счет может быть перечислена выплата сразу за апрель, май и июнь.

В заявлении указываются имя, СНИЛС и номер телефона получателя средств, а также реквизиты банковского счета для перечисления выплаты. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней.

В случае отказа человек получает уведомление с указанием причины, которое направляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения. Отрицательное решение может быть вынесено, если в реестре нет информации о заявителе либо если он представил недостоверные данные.

Выплата не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи, сообщается на официальном сайте ПФР.

Телефон колл-центра амурского отделения ПФР - 8(4162) 202-400.

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#соцзащита

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