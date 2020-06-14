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В Амурской области выявлено уже больше 1 000 случаев COVID

В Амурской области выявлено уже больше 1 000 случаев COVID
Фото: www.dw.com

В Амурской области по состоянию на 14 июня подтверждено 45 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Лидером по приросту продолжает оставаться Свободный.

В общей сложности, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 018 случаев новой коронавирусной инфекции. Из числа новых 45 случаев:

г. Свободный +18

г. Благовещенск +13

Магдагачинский район +4

Шимановский район +3

Ивановский район +2

г.Тында +1

г.Белогорск +1

г.Зея +1

Архаринский район +1

Сковородинский район +1.

Темп прироста за последние сутки составил 4,6 %. Показатель заболеваемости – 128,85 на 100 тысяч населения. У 43,1 % заболевших развилась пневмония, ОРВИ – у 32,8 %, бессимптомная форма – у 24,1 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,2%.

321 человек выписан из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением выдано 5 192 постановления главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по месту жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 597 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в отношении 2 139 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 2 108 человек, в изоляторах – 31 человек.

До 70 % случаев заражение происходит в семье и близком окружении, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    А где посмотреть сколько по амурской области в разрезе территорий заболевших? Сколько в архаринском районе например уже больных

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Тнтересно, если надбавки убрать врачам за работу с больными covid, статистика пойдёт на спад?!

  • Вета007

    Вета007
    2 часа назад

    ТерминаторТнтересно, если надбавки убрать врачам за работу с больными covid, статистика пойдёт на спад?!


    Естественно пойдет, анализы некому будет брать и делать. Сейчас врачи скрипя зубами идут работать с ковидниками. Только за большие деньги. И то не все, часть просто за свой счёт берет отпуска, лишь бы не заразиться.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    гпз прёт

  • Arbitr

    Arbitr
    1 час назад

    Хоть врачи заработают, может! Мы то знаем, что это всё хрень!

  • Вахмурка

    Вахмурка
    1 час назад

    ТерминаторТнтересно, если надбавки убрать врачам за работу с больными covid, статистика пойдёт на спад?!


    Интересно, такие утырки как ты смогут помочь больным или будут ныть что всё пропало?

  • Терминатор

    Терминатор
    30 минут назад

    Вахмурка
    ТерминаторТнтересно, если надбавки убрать врачам за работу с больными covid, статистика пойдёт на спад?!


    Интересно, такие утырки как ты смогут помочь больным или будут ныть что всё пропало?


    По себе не суди и пей дальше!

  • Sparky

    Sparky
    11 минут назад

    Все открыли, и сразу же количество заболевших стало больше. Ха-ха, классика..

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