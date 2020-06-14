В Амурской области выявлено уже больше 1 000 случаев COVID

В Амурской области по состоянию на 14 июня подтверждено 45 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Лидером по приросту продолжает оставаться Свободный.

В общей сложности, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 018 случаев новой коронавирусной инфекции. Из числа новых 45 случаев:

г. Свободный +18

г. Благовещенск +13

Магдагачинский район +4

Шимановский район +3

Ивановский район +2

г.Тында +1

г.Белогорск +1

г.Зея +1

Архаринский район +1

Сковородинский район +1.

Темп прироста за последние сутки составил 4,6 %. Показатель заболеваемости – 128,85 на 100 тысяч населения. У 43,1 % заболевших развилась пневмония, ОРВИ – у 32,8 %, бессимптомная форма – у 24,1 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,2%.

321 человек выписан из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением выдано 5 192 постановления главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по месту жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 597 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в отношении 2 139 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 2 108 человек, в изоляторах – 31 человек.

До 70 % случаев заражение происходит в семье и близком окружении, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.