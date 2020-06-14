В Белогорске прошла первая тренировка парада Победы (фото)

В Белогорске состоялась первая тренировка парада Победы в составе войск гарнизона Восточного военного округа на центральной площади города. В тренировке было задействовано около 1 400 военнослужащих.

В ходе тренировки состоялся смотр парадных расчетов и торжественное прохождение войск. Парадные расчеты, участвующие в мероприятии в прошлые годы, в этом году дополнили курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и военнослужащие авиационного соединения дальней авиации ВКС России. Тренировка прошла под руководством и. о. командующего объединением генерал-майора Сергея Ныркова.

Особое внимание на тренировке было уделено сохранению здоровья военнослужащих, сообщает пресс-служба ВВО. Все участники были обеспечены медицинскими масками, перчатками и прошли медицинский осмотр. Перед тренировкой и после неё площадь обработали специальным дезинфицирующим раствором специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты.

Первая совместная тренировка войск с механизированной колонной техники спланирована на 15 июня в вечернее время.

Город Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где спланирован парад Победы с прохождением колонны военной техники. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа