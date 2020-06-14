В Приамурье хотят открыть охоту на косулю

В Амурской области предлагают открыть охоту на косулю, но в ограниченном режиме. Сроки будут сокращены до 15 дней, а из территорий, где будет разрешена добыча данных животных, исключат охотугодья общего пользования.

Такое предложение было принято 10 июня на заседании Общественного совета при управлении по охране животного мира области, сообщает амурское охотуправление.

Так, в предстоящем сезоне охоту на косулю предлагается открыть с 14 по 29 ноября и только на закрепленных охотугодьях. Обычно сроки охоты на косулю длятся с 25 августа до 20 сентября и с начала ноября до конца декабря.

Лимиты добычи охотничьих ресурсов на будущий сезон еще не утверждены. По предварительным данным, добыть разрешат около 2,5 тысячи особей косули.

По данным последних учетов численность сибирской косули в регионе несколько выросла, однако состояние популяции пока оценивается как нестабильное. Поэтому, учитывая большой интерес амурских охотников к косуле, члены Общественного совета приняли компромиссное решение.