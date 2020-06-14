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В Благовещенске из-за двух «тойот», не поделивших дорогу, пострадал человек (фото)

В Благовещенске из-за двух «тойот», не поделивших дорогу, пострадал человек (фото)

В ДТП, которое произошло 14 июня в районе пересечения улиц Чайковского и Зейской в Благовещенске, пострадал человек. Столкнулись две «тойоты». В результате пассажир, находившийся в одном из авто, получил травмы.

«На пересечении Чайковского – Зейская произошло серьезное ДТП. Есть пострадавшие. Сотрудники полиции устанавливают виновника аварии», – пишет skaner28 в Инстаграме.

«Информация поступила в дежурную часть в 10:12. Произошло столкновение автомобилей Toyota Prius и Toyota Ipsum. Пострадал пассажир автомобиля Toyota Prius, гражданин 1984 года рождения», – пояснил в городском отделе ГИБДД. Доставлен пострадавший в больницу или осмотрен медиками на месте, не уточняется.

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#происшествия #транспорт

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