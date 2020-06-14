В Свободненском районе на улице задержали парня с крупной партией героина

Факт незаконного оборота наркотиков пресекли полицейские в Свободненском районе в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак – 2020». Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков амурского УМВД совместно с коллегами из МО МВД России «Свободненский» при участии отряда специального назначения «Гром» провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяли героин в крупном размере.

Амурским наркополицейским поступила оперативная информация, что житель одного из сел Свободненского района причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки сведения подтвердились. Гражданин 1998 года рождения задержан полицейскими на улице села.

В ходе личного досмотра мужчины обнаружены два полимерных свертка с веществом белого цвета. Проведенное исследование показало, что это героин общей массой 5,84 грамма.

Возбуждено уголовное дело (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершённые в крупном размере). За подобное деяние действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время устанавливается, где и у кого подозреваемый приобрел наркотическое средство. По информации пресс-службы амурского УМВД, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2020» на территории региона проводится в период с июня по октябрь. ОПМ направлена на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

О фактах незаконного оборота наркотических средств, о гражданах, занимающихся хранением и распространением наркотиков, полицейские просят сообщать в ближайший отдел органов внутренних дел или по телефону: 02 (102 – с мобильного).