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Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 15 июня

Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 15 июня
Фото: pixabay.com

В Амурской области 15 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью отдельные районы окутает туман.

Будет дуть северный, северо-восточный ветер со скоростью 3...8 метров в секунду, при грозе – с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 11...16 градусов тепла, по северу при прояснении – 2...7. Днем воздух прогреется до 22...27 градусов, по северу при облачности и дожде ожидается плюс 13...18.

В Благовещенске переменная облачность, ночью пройдет кратковременный дождь, днем – преимущественно без осадков. Ветер разгонится до 13 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр в инстаграм-аккаунте. Температура воздуха ночью будет достигать 15, днем – 26 градусов тепла.

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#погода

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Комментарии
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  • full

    full
    2 часа назад

    Вы определитесь, на какое число прогноз?

  • OT

    OT
    42 минуты назад

    В благовещенске довольно сильный дождь. Еще не просохло от ливней а синоптики опять свое отмочили.

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