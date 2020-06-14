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Мама просит дочку целовать отчима: благовещенка рассказала о психологическом насилии над девочкой

Мама просит дочку целовать отчима: благовещенка рассказала о психологическом насилии над девочкой
Фото: pixabay.com

Обновлено: 12:06

Жительница Благовещенска сообщила в редакцию Амур.инфо о соседях, которые, по ее мнению, регулярно совершают психологическое насилие над ребенком. Это происходит в одной из квартир дома № 5/3 на улице Нагорной.

Женщина рассказывает, что периодически семья выпивает и скандалит, все это происходит на глазах у 8-летней девочки. «Мы живем в стране, в которой, пока не убьют ребёнка в пьяном угаре, никто не зашевелится! У меня сердце разрывается слушать это почти каждый день, у ребёнка с психикой уже не все в порядке. Мама просит свою дочку целовать отчима или кем он там приходится. Девочка просилась к нам из-за того, что не хочет там находиться, а помочь я ей не могу, потому что устроены так наши законы», – написала благовещенка у себя на странице в Инстаграме.

10 июля женщина вызвала полицию. Отработав на месте, правоохранители сказали, что семьей будут заниматься сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Однако к неблагополучной семье так и никто не приехал, объясняет женщина.

«Полицейские приезжали, зафиксировали, что у них там в квартире происходит, что они выпившие, что ребенок плакал уже сидел. Когда разборки закончились, ребенок стал проситься к нам домой. Ребенок там не хотел находиться», – добавляет она.

Скандалы возобновились 12 июня. Тогда благовещенка решила уже привлечь внимание общественности через соцсети. Она выложила на своей странице в Инстаграме два видео. По кадрам одного из них ясно, что съемка ведется в подъезде, ребенок истошно кричит: «Мама, не надо!». На втором видео слышен диалог матери и ребенка: «Я не видела! Поцелуй в щечку. Поцелуй, обними», – говорит женский голос. «Я поцеловала, что ты меня заставляешь», – отвечает ребенок.

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Со стороны ПДН никакой реакции. Вызывала 112, приехала полиция, сказали, что они вызовут органы опеки, в этот день ни кто так и не приехал! Мы живем в стране, в которой пока не убьют ребёнка в пьяном угаре, никто не зашевелится! У меня сердце разрывается слушать это почти каждый день, у ребёнка с психикой уже не все в порядке. Мама просит свою дочку целовать отчима или кем он там приходится. Девочка просилась к нам из за того, что не хочет там находиться, а помочь я ей не могу, потому что устроены так наши сраные законы!!! Может после этой публикации пдн зашевелится. Извиняюсь за пунктуацию и ошибки, пишу на эмоциях, сил терпеть больше нет! По возможности сделайте пожалуйста репост

Публикация от Амира Шульц (@amirablag)

«10 июня мать стала кричать на девочку, потому что та пришла домой поздно, в 9 часов вечера. А мама уже выпившая была с сожителем. Сначала она стала на девочку кричать, а потом это стало перетекать плавно в скандал между взрослыми. Я сама слышала, что она угрожала сожителю убить его топором. Это все слышит ребенок, кричит. Это психологическое насилие над ребенком. Я здесь живу уже больше года, а они заселились 3-4 месяца назад. Раньше ругались только родители, ребенка еще не было. Мы с соседями выходили, им замечания делали, но они не реагировали. Потом начались скандалы с участием ребенка», – поясняет горожанка.

Амурское управление УМВД проводит проверку.

«По информации, опубликованной в соцсетях, проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – прокомментировали в пресс-службе амурского УМВД.

«Очень важно, что неравнодушные горожане обратили внимание на возможные проблемы в семье их соседей. Напомним, что на сайте администрации есть специальный раздел, где указаны контактные номера телефонов всех служб, которые могут оказать помощь, дать консультацию как детям, попавшим с сложную жизненную ситуацию, так и родителям, а также принять сигнал о проблемах, связанных с несовершеннолетними детьми. Со своей стороны администрацией города Благовещенска проводится проверка по указанной в публикации информации, на место выехали специалисты отдела по охране детства», – прокомментировали в администрации Благовещенска.

Прокуратура Амурской области сообщила Амур.инфо, что по информации, опубликованной в социальных сетях и СМИ, проводит проверку.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Zimbabwe

    Zimbabwe
    2 часа назад

    Пьянь уродская...

  • Светлица

    Светлица
    2 часа назад

    Бедный ребёнок , алкаша целовать фу бл.....дь . И что толку писать куда то, если полиция приехала и без толку , за эти два дня эти бичуганы могли что угодно с девочкой сделать ,особенно «отчим». Тут счёт на минуты идёт , быстрее забирать . Вот так и случаются не поправимые вещи , остаётся надежда на соц.сети .

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    Жалко ребенка. Властям пора вмешаться.

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    1 час назад

    Вы просто не представляете сколько голой джоппы на странице у заявителя. Кто возмущается, она или ее пердонна?)

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Что вы!!! Сейчас опять автора тапками закидают, типа они родители, им виднее как воспитывать ребенка. А вы не лезьте не в свое дело.

  • Светлица

    Светлица
    1 час назад

    Молчание Ягнят

    Вы просто не представляете сколько голой джоппы на странице у заявителя. Кто возмущается, она или ее пердонна?)



    Главное , что бы вы представляли , этого достаточно

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Зато как изымают детей из какой придурошной семейки, так у граждан аж слюни летят во все стороны: ах, твари! Ну вот, не изымают, "когда убьют, тогда приедем".

  • Alisa smail

    Alisa smail
    1 час назад

    У нас граждане вообще молодцы

    Говорят, пишут о нарушении закона. Внимания ноль, ещё раз ноль! Потом этот ребенок вырастит, и как сложится жизнь после таких потрясений.. Я в шоке

  • Нур

    Нур
    12 минут назад

    Полуголый алкаш, пьяная мама, кричащий ребенок....И чего ждем, когда погубит малышку эта семейка?

    А где отец девочки, бабушки, дедушки?

    Где опека?

    В Саяногорске Республики Хакасия вынесли приговор по громкому делу о педофиле, которому мать двоих детей за деньги отдавала дочерей для интимных развлечений. Девочкам на момент совершения преступления было 7 и 8 лет.https://readovka.ru/news/58109

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    5 минут назад

    Бойся равнодушных....Молодец эта девушка, что не осталась в стороне.

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