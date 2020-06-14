Мама просит дочку целовать отчима: благовещенка рассказала о психологическом насилии над девочкой

Обновлено: 12:06



Жительница Благовещенска сообщила в редакцию Амур.инфо о соседях, которые, по ее мнению, регулярно совершают психологическое насилие над ребенком. Это происходит в одной из квартир дома № 5/3 на улице Нагорной.

Женщина рассказывает, что периодически семья выпивает и скандалит, все это происходит на глазах у 8-летней девочки. «Мы живем в стране, в которой, пока не убьют ребёнка в пьяном угаре, никто не зашевелится! У меня сердце разрывается слушать это почти каждый день, у ребёнка с психикой уже не все в порядке. Мама просит свою дочку целовать отчима или кем он там приходится. Девочка просилась к нам из-за того, что не хочет там находиться, а помочь я ей не могу, потому что устроены так наши законы», – написала благовещенка у себя на странице в Инстаграме.

10 июля женщина вызвала полицию. Отработав на месте, правоохранители сказали, что семьей будут заниматься сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Однако к неблагополучной семье так и никто не приехал, объясняет женщина.

«Полицейские приезжали, зафиксировали, что у них там в квартире происходит, что они выпившие, что ребенок плакал уже сидел. Когда разборки закончились, ребенок стал проситься к нам домой. Ребенок там не хотел находиться», – добавляет она.

Скандалы возобновились 12 июня. Тогда благовещенка решила уже привлечь внимание общественности через соцсети. Она выложила на своей странице в Инстаграме два видео. По кадрам одного из них ясно, что съемка ведется в подъезде, ребенок истошно кричит: «Мама, не надо!». На втором видео слышен диалог матери и ребенка: «Я не видела! Поцелуй в щечку. Поцелуй, обними», – говорит женский голос. «Я поцеловала, что ты меня заставляешь», – отвечает ребенок.

«10 июня мать стала кричать на девочку, потому что та пришла домой поздно, в 9 часов вечера. А мама уже выпившая была с сожителем. Сначала она стала на девочку кричать, а потом это стало перетекать плавно в скандал между взрослыми. Я сама слышала, что она угрожала сожителю убить его топором. Это все слышит ребенок, кричит. Это психологическое насилие над ребенком. Я здесь живу уже больше года, а они заселились 3-4 месяца назад. Раньше ругались только родители, ребенка еще не было. Мы с соседями выходили, им замечания делали, но они не реагировали. Потом начались скандалы с участием ребенка», – поясняет горожанка.

Амурское управление УМВД проводит проверку.

«По информации, опубликованной в соцсетях, проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – прокомментировали в пресс-службе амурского УМВД.

«Очень важно, что неравнодушные горожане обратили внимание на возможные проблемы в семье их соседей. Напомним, что на сайте администрации есть специальный раздел, где указаны контактные номера телефонов всех служб, которые могут оказать помощь, дать консультацию как детям, попавшим с сложную жизненную ситуацию, так и родителям, а также принять сигнал о проблемах, связанных с несовершеннолетними детьми. Со своей стороны администрацией города Благовещенска проводится проверка по указанной в публикации информации, на место выехали специалисты отдела по охране детства», – прокомментировали в администрации Благовещенска.

Прокуратура Амурской области сообщила Амур.инфо, что по информации, опубликованной в социальных сетях и СМИ, проводит проверку.