Выплаты и пособия россияне теперь могут получать без подачи справок

Гражданам для получения социальных выплат теперь не нужно будет собирать справки. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Все необходимые сведения госорганы будут получать друг от друга — в рамках межведомственного взаимодействия.

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет. В правительстве пояснили, что некоторые выплаты назначаются в регионах. Часто у местных властей нет доступа к некоторым сведениям о гражданине, и им приходится запрашивать справки для подтверждения права на выплаты. Теперь перечень сведений, которыми могут воспользоваться региональные органы для назначения выплат, расширен. Это в том числе сведения Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Росреестра и Федеральной налоговой службы.

11 мая президент Владимир Путин объявил новые меры поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса. Семьям с детьми от трех до 16 лет пообещали разовую выплату по 10 тысяч рублей, семьям с детьми до трех лет — по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Нуждающиеся семьи с детьми от трех до семи лет в июне смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка сразу за полгода, сообщает «Коммерсант».