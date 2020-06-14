В Благовещенске выявлено 798 человек, контактировавших с заболевшими COVID-19

В Амурской области на 14 июня зарегистрировано 2 122 человека, контактировавших с заболевшими коронавирусом (в Благовещенске – 798 человек, в Свободном – 582 человека). Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На новую коронавирусную инфекцию проведено 73 340 исследований, в том числе за последние сутки – 2 062. На изоляции по месту жительства находится 2 091 человек, в изоляторах – 31 в обсерваторе – 0.

Коэффициент распространения инфекции – 1,0 (в Благовещенске – 0,7; в Свободном – 1,2). Показатель тестирования – 219,7 на 100 тысяч населения.

Всего в регионе выявлено 973 случая COVID-19, 314 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (391 человек), Благовещенского района (28 человек), Белогорска (37 человек), Тынды (65 человек), Зеи (5 человек), Магдагачинского района (27 человек), Свободного (236 человек), Шимановска (44 человека), Шимановского района (4 человека), Прогресса (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (9 человек), Бурейского района (2 человека), Серышевского района (42 человека), Райчихинска (9 человек), Константиновского района (3 человека), Сковородинского района (24 человека), Тындинского района (7 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (7 человек), Михайловского района (16 человек), Мазановского района (10 человек).

Зарегистрировано 4 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией.