В России некоторым пенсионерам с 1 июля повысят пенсии

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии. В частности, это затронет тех, кто является официальным опекуном или попечителем несовершеннолетних.

Кроме того, с 1 июля будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, которые закончили трудовую деятельность. Таким гражданам сделают перерасчет пенсий с учетом всех пропущенных плановых индексаций.

Также появятся две новые льготы: доплата за возраст с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ (24,3 тысячи рублей).

С августа более чем на 9 % будут проиндексированы накопительные пенсии, почти на 8 % проиндексируют выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Как пишут «Известия», увеличение размера пенсий в связи с этими выплатами коснется более 100 тысяч россиян.

С 1 апреля в России прошла индексация социальных пенсий на 6,1 %. Повышение выплат затронуло 4 миллиона пенсионеров.