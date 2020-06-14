Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:39 4

В России некоторым пенсионерам с 1 июля повысят пенсии

В России некоторым пенсионерам с 1 июля повысят пенсии
Фото: pixabay.com

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии. В частности, это затронет тех, кто является официальным опекуном или попечителем несовершеннолетних.

Кроме того, с 1 июля будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, которые закончили трудовую деятельность. Таким гражданам сделают перерасчет пенсий с учетом всех пропущенных плановых индексаций.

Также появятся две новые льготы: доплата за возраст с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ (24,3 тысячи рублей).

С августа более чем на 9 % будут проиндексированы накопительные пенсии, почти на 8 % проиндексируют выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Как пишут «Известия», увеличение размера пенсий в связи с этими выплатами коснется более 100 тысяч россиян.

С 1 апреля в России прошла индексация социальных пенсий на 6,1 %. Повышение выплат затронуло 4 миллиона пенсионеров.

Просмотров всего: 519

#пенсии #финансы #экономика

распечатать


Общество

Выплаты и пособия россияне теперь могут получать без подачи справок

Общество

Квартиры и дома тружеников тыла и вдов ветеранов в Ромненском районе приведут в порядок
Общество 4

Стало известно, во сколько россияне перестают финансово зависеть от родителей
Коронавирус 1

На фоне пандемии коронавируса выросли пособия по безработице
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • full

    full
    1 час назад

    Подготовка к голосованию идет полным ходом.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    full

    Подготовка к голосованию идет полным ходом.



    Ещё чуток такими темпами и пенсионную реформу повернут взад

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Недовольные будут всегда) Так смешно за вами наблюдать.

  • retired21

    retired21
    3 минуты назад

    как и стукачки

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь