Амурские пожарные вытащили из колодца троих мужчин (фото)

Сотрудники пожарной части № 33 поселка Магдагачи противопожарной службы области спасли из колодца трех человек. Сообщение о том, что мужчины упали в старый колодец поступило 13 июня около 15:00.

Мужчина, живущий недалеко от колодца, услышал крики о помощи и вызвал пожарных. Оказалось, что колодец предназначен для забора воды, его верх разобрали, а яму не засыпали. Глубина колодца – около пяти метров. Упавшие мужчины находились в воде на плаву больше часа. Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, с помощью штурмовой лестницы пожарные помогли амурчанам выбраться.