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Амурские пожарные вытащили из колодца троих мужчин (фото)

Амурские пожарные вытащили из колодца троих мужчин (фото)

Сотрудники пожарной части № 33 поселка Магдагачи противопожарной службы области спасли из колодца трех человек. Сообщение о том, что мужчины упали в старый колодец поступило 13 июня около 15:00.

Мужчина, живущий недалеко от колодца, услышал крики о помощи и вызвал пожарных. Оказалось, что колодец предназначен для забора воды, его верх разобрали, а яму не засыпали. Глубина колодца – около пяти метров. Упавшие мужчины находились в воде на плаву больше часа. Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, с помощью штурмовой лестницы пожарные помогли амурчанам выбраться.

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#происшествия

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    жесть... как они туда угодили?

  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    1 час назад

    Ну вот, а то всё дети падали. Теперь и мужики посыпались.

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Просто сильно повезло мужикам. Может и потому, что не большой глубины колодец оказался. Сколько знаю случаев, при падении в колодец большей глубины очень редко выживают.

  • Pooss

    Pooss
    45 минут назад

    Администрации поселка Магдагачи выписать премию, за эффективную работу.

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