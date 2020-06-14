Выбор читателей за 13 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 13 июня.

13 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 59 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 6,5 %.

В Амурскую область из Владивостока доставили задержанного, находящегося в федеральном розыске. Его подозревают в совершении серии мошенничеств в отношении амурчан.

Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат губернатора региона Сергея Фургала, умер в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. По информации источника он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Приамурье на новую коронавирусную проведено 71 278 исследований, в том числе за последние сутки – 2 043. На изоляции по месту жительства находятся 2 022 человека.