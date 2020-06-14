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В Свободненском районе ветеранам улучшат жилищные условия

В Свободненском районе ветеранам улучшат жилищные условия
Фото: pixabay.com

В год празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне ветеранам из Свободненского района, отремонтируют жилье на средства областного бюджета. Стоимость работ составит 422,5 тысячи рублей. Их проведут после снятия ограничений по коронавирусу.

Все ветераны – труженики тыла. Трое из них живут в частных домах, по одному – в селах Малый Эргель и Черновка, двое – в селе Нижние Бузули. В одном доме заменят окна, в другом – почти завершился ремонт крыши. Еще в одном доме к замене окон добавится косметический ремонт. В единственной в списке квартире за счет средств областного бюджета будет проведен косметический ремонт: здесь побелят, покрасят, заменят обои и плитку в ванной комнате.

Также на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны выделено 235 тысяч рублей из резервного фонда Свободненского района. Эти средства направлены на ремонтные работы в домах 8 ветеранов. Необходимость проведения тех или иных работ выявлялась индивидуально в ходе комиссионного обследования. Так, на придомовой территории одной из тружеников тыла спилены деревья, в доме другого ветерана завершились работы по ремонту лицевой части забора. Также среди работ, в проведении которых нуждались ветераны, – замена электропроводки, косметический ремонт, устройство водоскважины и глубинного насоса, ремонт крыши.

Всего в Свободненском районе проживает 26 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них один участник, одна вдова участника, бывший несовершеннолетний узник концлагеря, житель блокадного Ленинграда, 22 труженика тыла.

В этом году на ремонт жилья ветеранам выделено более 41 миллиона рублей из областного бюджета. Средства распределены бюджетам муниципальных образований. Такую помощь получат более 400 амурских ветеранов.

Кроме того, 7 вдов участников Великой Отечественной войны в этом году переедут в новые квартиры. На это выделено 15,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    32 минуты назад

    75 лет ждали, чтобы позаботиться... Пыль в глаза. Как же все это убого выглядит... Как парады в годовщину победы... Убого и некрасиво. Тот случай, когда поздно почти равно никогда...

  • Вета007

    Вета007
    31 минута назад

    И сразу понимаешь: будешь воевать за эту родину - может как и отблагодарит, если конечно доживешь... Прямо гимн патриотизму...

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