Гороскоп 14 июня: у Рыб перемены, а Дев ждут победы

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:41

Солнце в Близнецах.

Овен. Повремените с делами, которые вызывают затруднения. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям. До середины месяца ваши энергия и смелость принесут финансовые результаты. В это время Вы можете заключить важные деловые соглашения, совершить выгодные сделки.

Телец. Чтобы планы были реализованы, придется долго и упорно работать, готовы? Уделите внимание планированию бюджета, даже если сейчас Вы финансово независимы, не стоит тратить все на сиюминутные прихоти.

Близнецы. День обещает успех в делах, творчестве и любви, поддержку вышестоящих лиц. Ваша деловая деятельность не встретит преград, связи будут крепнуть и развиваться. Общительность и доброжелательность, свойственные Близнецам, привлекут к делу активных партнеров. Новые знакомые могут стать для Вас опорой и поддержкой на долгое время.

Рак. День благоприятен для любви, зачатия, творческих исканий. Внимательно отнеситесь к коллегам. Не упустите возможность реализации творческого потенциала. Рекомендуются встречи, обмен опытом, наставничество. В конце дня не исключена приятная новость, какая-то прибыль, прибавление в семействе.

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Лев. Будьте максимально внимательным и осторожным в этот день, не исключают астрологи случайные травмы, которые могут принести неприятности. Благоприятный день, особенно для женщин-Львов. Они смогут достичь взлета в карьере, проявить в полной мере свой творческий потенциал или установить новые связи. Для мужчин-Львов вероятны проблемы в сфере профессиональной деятельности или домашние хлопоты.

Дева. День связан с достижением целей, победой над собой. Все дела сегодня так или иначе будут связаны с финансами: придется отдавать и снова делать долги, заниматься поисками новых заработков, помогать близким родственникам. Во второй половине дня возможно установление равновесия. Постарайтесь больше отдыхать. Отмените все визиты.

Весы. Сегодня Вас ожидает эмоциональный подъем. Постепенно возрастет сексуальная энергия, личное обаяние. К сожалению, во второй половине дня возможны неприятности в общении со старшими родственниками. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места.

Скорпион. Не ждите финансовых поступлений. Но тех средств, которые есть, будет достаточно для развития дела и личных затрат. Гармония и любовь в вашем доме скажутся на финансовом положении. Уверенность, которую Вы почерпнете в семье, поможет Вам находить верные решения по важным вопросам.

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Стрелец. Благоприятный день, открывающий новые перспективы, корректировки намеченных планов, получение нового места или смену основного источника заработка. Не отказывайтесь от участия друзей, влиятельных лиц, покровителей. Их помощь будет кстати.

Козерог. Благоприятный день, однако не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры. Хороший день для занятия спортом, физических упражнений, общения, заключения брака, зачатия. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия. День предвещает вам встречи и интересные знакомства.

Водолей. Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми или критические замечания со стороны руководства. Следует рассчитывать на то, что предусмотрительность и интуиция помогут разрешить возникшие противоречия. Ваше интуитивное проникновение в чувства окружающих, привлекательность и творческий, оригинальный взгляд на вещи смогут расположить к вам окружающих. Но вам предстоит отстаивать свои взгляды.

Рыбы. День перемен, преобразований, трансформаций. Возможно, что сегодня должно произойти событие, которое окажется ярким и запоминающимся. Не стоит долго обдумывать предложения коллег или любимого человека. Все, что Вы сегодня начнете, будет иметь удачное продолжение и отличные результаты, так как звезды благосклонны к Рыбам.

Астролог: Вальдемар Небоходцев