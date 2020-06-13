Медики подробно рассказали об обстановке на Амурском ГПЗ

Эпидемиологическая ситуация на Амурском ГПЗ соответствует сложившейся в Амурской области в части динамики распространения инфекции и вполне сравнима с той, что наблюдалась в других регионах, отмечают эксперты.

По информации медиков, дальневосточные регионы позже остальных вошли в фазу роста заражения и заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и позже других выйдут на плато. Вместе с тем, ситуация в вахтовых посёлках АГПЗ имеет свои особенности: здесь было организовано сплошное тестирование всего проектного персонала, действует свой контур медобслуживания – заранее была развернута необходимая медицинская инфраструктура, с запасом прочности созданы ресурсы для мониторинга состояния здоровья работников, их профилактики и лечения.

«Сотрудники подрядных организаций, участвующих в строительстве Амурского ГПЗ – это в большинстве молодые мужчины, здоровые, с хорошей, состоятельной иммунной системой. Для сравнения, в тех же Москве и Санкт-Петербурге, где много людей старшего поколения со всеми сопутствующими патологиями, ситуация сложнее», – отмечает заместитель главного врача проекта Олег Боско.

По оценкам медиков, есть ряд факторов, которые играют на Амурском ГПЗ заметную роль: высокий уровень дисциплины, управляемые коллективы, прямое и постоянное участие специалистов Роспотребнадзора, органов региональной власти.

«Мы быстро отреагировали, быстро начали тестирование и профилактику. Что важно – тестировали не выборочно, а абсолютно всех. Полнота данных дает возможность качественно управлять процессами», – добавил Олег Боско.

«Эпидемиологическая ситуация на Амурском газоперерабатывающем заводе контролируемая, – сообщил главный врач проекта, профессор, доктор медицинских наук Александр Гребенюк. – Медицинскими бригадами при участии специалистов Роспотребнадзора выделены карантинные зоны, в этих зонах обязательно в настоящее время проводятся первичные медицинские осмотры для раннего выявления возможных больных, и раннего извлечения их из этой локации для госпитализации в лечебные учреждения. В этих зонах проводится термометрия, осмотр работников, оксиметрия. Кроме того, в этих зонах сотрудники, которые там проживают, получают профилактическое лечение согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции по последней редакции. Это 7-я редакция, которая вышла 3 июня 2020 года. То есть это абсолютно свежий документ, актуальный протокол», – пояснил Александр Гребенюк.

В настоящее время на проекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода, помимо имеющегося медицинского персонала подрядных организаций, работает большая группа медицинских работников «СОГАЗ Профмедицина» – несколько десятков высококвалифицированных врачей и медсестер прибыли в Амурскую область в конце мая-начале июня. Их цель – организация и проведение регулярных медосмотров в вахтовых посёлках АГПЗ.

«Причем эти медосмотры проходят все находящиеся в обсервации работники. Даже если у человека нет жалоб на состояние здоровья, у него в обязательном порядке измеряют температуру, уровень насыщения крови кислородом. Потому что можно чувствовать себя абсолютно нормально и ни на что не жаловаться, а температура 37 градусов. Или, например, температуры нет, но уровень кислорода в крови значительно ниже нормы. Это признаки того, что сотрудник, возможно, заболел, его нужно лечить, и он может представлять риск для окружающих. Регулярные медосмотры – основной способ выявления заболевших в период обсервации. Кроме проверки состояния здоровья на медосмотре, работник сам в любой момент может обратиться в амбулаторно-поликлинический пункт в вахтовом поселке за консультацией медиков», – дополнил Гребенюк.

По словам врачей, каждому работнику обеспечивается максимально индивидуальный подход. На проект доставлено более 130 тысяч упаковок лекарственных средств из перечня, рекомендованного Министерством здравоохранения РФ для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Базовая терапия прописана во временных рекомендациях Минздрава. «Указаны конкретные препараты, четко прописаны дозы этих препаратов, схемы их применения. И в четком соответствии с этими схемами, с этими дозами, врачи осуществляют терапию или лечение поступивших в госпиталь или больницу пациентов», – поясняют специалисты.

Также на Амурском ГПЗ развернута и продолжает дополняться специализированная инфраструктура в виде обсерваторов, лечебных помещений и других медицинских мощностей.

«Развернут провизорный госпиталь в г. Свободный на базе бывшего военного госпиталя, где как раз в основном и сосредоточена эта группа специалистов “СОГАЗ Профмедицина”. Госпиталь работает в круглосуточном графике и на строгом противоэпидемическом режиме. Строится еще один достаточно большой профильный госпиталь на 88 коек. Он будет специализирован под приём инфекционных пациентов. В этом госпитале изначально предусмотрено оснащение компьютерным томографом, современными аппаратами биохимической диагностики, современными аппаратами инструментальной диагностики. ПЦР-лаборатория, что очень важно для того, чтобы вовремя оценивать статус поступающего в госпиталь пациента», – рассказывает главный врач проекта Александр Гребенюк.

В ближайшее время находящихся на карантине работников ждёт повторный тест на COVID-19. По результатам повторного тестирования будет принято решение – кто сможет продолжить работу или выехать домой на межвахту, а кто ещё какое-то время будет оставаться на изоляции под наблюдением медиков.

«Выход из изоляции чётко прописан Роспотребнадзором и контролируется этим органом. Мы сначала проводим 14-дневный карантин. В ходе этого карантина все получают медикаментозную профилактику, а те, кому показано – медикаментозное лечение. После окончания курса берется повторный тест. Если этот тест показал отрицательный результат, то через несколько дней после первого теста в обязательном порядке будет проводиться второй. Для того, чтобы подтвердить – действительно ли это отрицательный результат. Действительно ли работник больше не представляет риск для окружающих. И только если мы получим 2 подряд отрицательных теста, вот тогда мы можем говорить о том, что эти сотрудники могут выйти на работу или могут ехать домой», – объясняют врачи.

Особенности работы в закрытом контуре проекта эксперты сравнивают с организованными воинскими коллективами.

«Мы имеем определенный опыт в этой области, среди врачей СОГАЗа есть бывшие военнослужащие – военные медики. Работая с персоналом ГПЗ, мы применяем на практике имеющиеся знания и навыки. Большие вахтовые городки – это достаточно тесный контакт между людьми. Это большое количество людей, которые проживают совместно. В том числе и руководители стройки, подрядных организаций, которые находятся вместе с работниками – что психологически важно для коллектива. И, поверьте, мы делаем всё, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно и были здоровы. Мы ведем наблюдение и лечение теми методами, которые прописаны Всемирной организацией здравоохранения, Международной организацией охраны труда и другими организациями», – заверил профессор, доктор медицинских наук Александр Гребенюк.