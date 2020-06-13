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В Приамурье предприятия торговли и общепита массово нарушают COVID-ограничения

В Приамурье предприятия торговли и общепита массово нарушают COVID-ограничения
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

12 июня сотрудники управления Роспотребнадзора по Амурской области совместно с полицией провели рейдовые осмотры предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг. Из 168 проверенных предприятий в 54 выявили нарушения ограничений, установленных главой региона.

На каждом третьем предприятии не соблюдался масочный режим как продавцами, так и посетителями; не проводилось измерение температуры сотрудников; не соблюдались требования об обязательной влажной уборке помещений с применением дезинфицирующих средств через каждые 2 часа.

Так, в Благовещенске было проведено 11 проверок, и в 5 случаях выявили нарушения. К примеру, в одном из магазинов продавец обслуживал покупателя в маске, которая была спущена на подбородок. А в другом случае выявили доставщика пиццы без маски.

В Свободном были осмотрены 68 торговых предприятий, парикмахерских, автобусы. На 29 объектах выявили отсутствие масок у продавцов, посетителей и пассажиров.

В Тынде отсутствие масок у продавцов и покупателей выявили на 11 объектах продовольственной и непродовольственной торговли.

В Завитинске в 2 магазинах и парикмахерской сотрудники и посетители не соблюдали масочный режим.

Наконец, в Зее из 5 проверенных предприятий общепита нарушения выявлены в 4, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

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